Con letrero piden no tirar basura en la Isla de la Piedra en Mazatlán

Sinaloa.- La Isla de la Piedra no es isla, es una pequeña península y es un ejido, pero mazatlecos y turistas nacionales y extranjeros lo ven como un balneario, un lugar de esparcimiento, de relax, de convivir en familia, de diversión para grandes y chicos, pero no se salva de personas a las que no les importa arrojar su basura “donde caiga”.

Y en un intento por “tener a raya” o inhibir a esos contaminadores, en un restaurante de la playa de Isla de la Piedra colocaron ese gran letrero, donde apelan a la conciencia de los visitantes, bañistas y paseantes, para que no dejen sus desechos donde sea, sino que los recojan y los pongan en los botes de basura, y evitar el indignante espectáculo de ver regada tanta basura de personas a las que no les cuesta nada “ponerla en su lugar”.