Con marcha se manifiestan trabajadores sindicalizados de Jumapae

Escuinapa.- Acompañados de familiares trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa se manifestaron por las principales calles de la ciudad, para exigir el respeto a sus derechos laborales, ya que se han efectuado el despido de seis empleados de esta paramunicipal.

Un contingente de aproximadamente 150 personas integraban la manifestación, entre ellos familiares niños y mujeres, que a una sola voz gritaban "Fuera el gerente".

"Nuestras familias sufren la falta del pago de nuestro aguinaldo", "Gerente exigimos la salida de tú gente" "Con este gerente regresamos al Porfiriato", "Quieren acabar con nuestro sindicato, pero no lo van a lograr", "Exigimos nuestro aguinaldo, no que nos corran", "Este movimiento es de lucha y no político", se leía textualmente en algunas las pancartas que los manifestantes portan en sus manos, durante la marcha.

Julio Cesar Rivera Garibaldi, secretario del sindicato de Jumapae dijo que se encuentran muy preocupados, ya que como trabajadores solo han exigido el cumplimiento de sus derechos laborales, como lo es el pago de su aguinaldo y lo que han recibido a cambio fue el despido de seis trabajadores.

Foto EL DEBATE

“La verdad que nosotros no podemos más, nos deben la prima vacacional desde mayo, nos deben el aguinaldo y todavía se ponen a despedir gente, a que estamos jugando, ya no podemos aguantar más porque ahorita han despedido a seis personas y nos dijeron que aún falta diez más por despedir, la pregunta es ¿Quiere acaban con nuestro sindicato?, porque ya ha sacado a todo el personal administrativo y ya no sabemos ni lo que entra, ni lo que sale”, expresó visiblemente desesperado Rivera Garibaldi.

El líder sindical hizo el llamado a la sindica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, para que busque enviar a un contralor a la Jumapae, porque van a quebrar la Junta.

“Le hago un llamado a la sindica procuradora que ponga un contralor, porque a lo último no se que vaya a pasar porque dinero si ha entrado, pero desconocemos el porqué no nos han pagado y prueba de que ha ingresado dinero ha sido que ha contratado a ocho persona de confianza”, mencionó el líder sindical.

Foto EL DEBATE

A la manifestación del personal de Jumapae se sumaron líderes de la CTM, integrantes de los sindicatos de filarmónicos y personal pensionado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes portaban una pancarta que decía: “Señor presidente exigimos lo que debe a policías y tránsitos Jubilados”.

Después de realizar su recorrido, los manifestantes culminaron su marcha en palacio municipal, en donde ninguna autoridad municipal los atendió.