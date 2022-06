Con misa celebran el Día del Socorrista en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Durante la misa por el Día del Socorrista en Mazatlán, el padre Rafael Martínez Gallardo exhortó a la sociedad a voltear a ver y valorar el gran trabajo que realizan los paramédicos de Cruz Roja.

La tarde de este viernes, en la parroquia San Carlos Borromeo, paramédicos, directivos y demás personal de la Cruz Roja Mazatlán, participaron en la misa oficiada por Martínez Gallardo, quien destacó que se celebraba la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pero también el Día del Socorrista.

“Los socorristas, hombres y mujeres jóvenes que empiezan en la mejor etapa de la vida…, tienen una ocupación importantísima, que es socorrer a personas que están por perder la vida”, destacó el presbítero.

Añadió que los paramédicos o socorristas necesitan una capacitación para hacer bien su trabajo, a la vez que, como jóvenes, deben ser audaces, altruistas y generosos.

Con misa celebran Día del Socorrista en Mazatlán, Sinaloa

Recalcó que hay que agradecer a todos quienes trabajan en Cruz Roja, desde paramédicos, administrativos, doctores, choferes, todos, pues son tantas personas que apoyan y ayudan a esta “magnífica institución”.

Los elementos tanto de Cruz Roja como de la Media Luna Roja (su versión musulmana), “están para ayudar en los momentos difíciles, de crisis”, insistió Martínez Gallardo.

En momentos de guerra o de vulnerabilidad, abundó, ahí está el personal de Cruz Roja, que “tienen una gran disposición de servicio”.

El padre apuntó que una persona no es grande por lo que tiene o por lo que sabe, que eso es transitorio, lo que la hace grande es su entrega, esa acción de amor, que es ayudar a los semejantes, pues “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Al final de su sermón, Martínez Gallardo exhortó a las personas a voltear a ver la labor de los socorristas, quienes también tienen familia, y en la familia es donde el ser humano se realiza como tal, por eso hay que honrar a la familia, y ser personas honestas y generosas.