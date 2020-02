Con productos típicos de la región, Teresita ha encontrado el sustento para su familia

Escuinapa.- Su sonrisa y amabilidad han hecho que Teresita Nava desde hace un año, haya conquistado el corazón de decena de escuinapenses que se acercan a su pequeño puesto instalado en el parque Miguel Hidalgo, en donde oferta una gran variedad de productos típicos de Sinaloa y Nayarit.

Ante las pocas fuentes de empleo que existen en el municipio y el no poder acceder a un trabajo formal que le brinde el recurso para el gasto familiar, llevó a Teresita a buscar una alternativa de empleo.

Acompañada de una pequeña mesa en la que coloca sus artículos que constan de productos de la región como lo son nopales, cacahuates, cocaadasa, coquitos enmielados, chiles curtidos, ciruelas, empanadas, arrayanes y nanchis.

Su pequeño puesto es instalado todos los días de 9:00 a 15:00 horas, en el parque Miguel Hidalgo en donde sus clientes llegan de manera frecuente a adquirir sus productos.

“Yo no soy de Escuinapa, pero desde hace varios años que vivimos aquí, al ver la situación que esta tan difícil y hay pocas fuentes de empleo, busque el autoemplearme, ya que siempre me han gustado las ventas y que mejor que con productos típicos de Escuinapa y de la sierra de Nayarit que son los nanchis y los arrayanes, a la gente le gusta muchos, esto me ha permitido llevar parte del sustento para mi familia”, expresó con una amplia sonrisa Teresita.

La alegre señora envió un mensaje a las mujeres escuinapenses que se mantienen sin un empleo y sin posibilidad de ser contratadas, para que se animen a emprender algún negocio que les permita mejorar las condiciones de vida de su familia.