Con semáforo naranja de Covid-19, da inicia el Carnaval de Escuinapa 2022

Escuinapa, Sinaloa.- Con el semáforo epidemiológico en color Naranja a nivel estado y con 26 casos activos de Covid-19; da inicio el Carnaval de Escuinapa 2022 que es organizado por un particular y es respaldado por el Gobierno Municipal.

Nicolás Salas Ramírez, organizador de dicho evento anunció a través de sus redes sociales que la feria de Carnaval de Escuinapa 2022 dará inicio este viernes 18 de febrero, en la avenida María de los Ángeles Polanco en donde ya se encuentran instalados juegos mecánicos y una verbena popular.

“Hoy (viernes) inicia la feria de Carnaval 2022, aquí en la avenida María de los Ángeles, ya está todo listo, los esperamos, traigan su cubrebocas, aquí tenemos gel, habrá gastronomía, juegos mecánicos, hoy es la inauguración y la imposición de bandas(a las reinas)”, expresó Salas Ramírez en una trasmisión en vivo.

Continuó informando que este sábado 19 de febrero será la coronación de la reina de Carnaval Escuinapa 2022, en donde estará amenizada por un equipo de sonido y las actividades continuarán el domingo con el desfile de carros alegóricos que recorrerá las principales calles de la cabecera municipal.

Autoridad municipal solo emitió permiso para un baile popular

Sofía Adriana Rodríguez Sosa, Oficial Mayor informó como autoridades municipales solo autorizaron un permiso con venta de alcohol y no para realizarse el Carnaval de Escuinapa, ya que se mantienen a la espera del anuncio oficial que la autoridad estatal emitirá en las próximas horas.

“El permiso para carnaval no se otorgó, el ciudadano que anda publicando que se llevará a cabo el carnaval de Escuinapa solo vino a tramitar un permiso para un baile con venta de alcohol que es el día de mañana (sábado), ese fue el permiso que se le otorgó de parte de esta dependencia. El permiso es para el sonido, la venta y consumo de alcohol”, explicó la funcionaria municipal.

Dijo que se le están exigiendo una seria de restricciones que específicamente son el aforo al 50 por ciento, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.

Al cuestionarle sobre haber dado el permiso al Carnaval de Escuinapa sin que la autoridad estatal haya aprobado el carnaval de Mazatlán dijo; “se comentó con el particular que tenía que tener paciencia para poder dar a conocer que su evento era como tal el Carnaval, ya que nosotros dependemos del Estado y si no ha emitido ningún comunicado, nosotros tampoco podemos hacerlo y si en determinado momento el Estado o el gobernador determina que el Carnaval de Mazatlán no se realizará por lógico aquí en Escuinapa también se estaría suspendiendo este evento”.

Añadió que el particular hizo la petición oficial ante las diferentes dependencias de gobierno como la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Bienes Patrimoniales, Turismo y Oficialía Mayor, por lo que cada dependencia realizará lo propio para que se respeten las medidas de sanidad y seguridad.