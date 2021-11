Conagua debió avisar con tiempo la reparación en Mazatlán: Jumapam

Sinaloa.- El gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, señaló que la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) debió avisar con anticipación que iba a reparar los canales que abastecen de agua a las potabilizadoras en Mazatlán, Sinaloa.

Dijo que se informó de un día para otro y afecta a la población. "Cerraron un día antes los canales y eso se debió haber visto antes, un comunicado de agua se debe mandar una semana antes", expresó Luis Gerardo Núñez.

Aseveró que emitirán un comunicado en dónde se informará la situación real de canales. "A mí no me avisaron con tiempo, porque la reparación no es que se te ocurre de un día para otro", dijo el gerente.

El funcionario detalló que Conagua esperaba reparar los canales en dónde se abastece el vital líquido, explicó que hay procedimientos como colar con concreto.

Núñez Gutiérrez espera que no pasen muchos días sin el servicio de agua. Por su parte Conagua en un comunicado descartó el desabasto de agua en Mazatlán por la reparación del canal hidroagrícola afectado por Nora.

También se informó que en coordinación con el gobierno del estado se realizó una inversión de 776. 5 millones de pesos, para la construcción de la planta potabilizadora Miravalles, de los cuales casi 305 millones fueron aportados por el gobierno federal.

Dicha potabilizadora cuenta con una capacidad de 1000 litros por segundo, los cuales complementan la potabilizadora Horcones y resultan suficientes para el consumo de la población.

José Luis Montalvo Espinoza director general del organismo de cuenca Pacífico Norte de la Conagua indicó que el desabasto de agua para Mazatlán, ha sido un tema prioritario para la dependencia federal.

Explicó que los niveles de los diques cuentan con un 90 por ciento de volumen almacenado, así mismo se mantiene el nivel en drenes y canales para que la Jumapam opere los volúmenes necesarios para el consumo requerido.

También comentó que se le ha recomendado a Jumapam revisar las plantas potabilizadoras, ya que la turbiedad del vital líquido, no tiene que ver con la entrega realizada a la paramunicipal a través de diques o presas.