Conagua envía 4 pipas para auxiliar a familias

Escuinapa.- Ante la intensa y prolongada sequía que se ha registrado en el municipio, que ha generado el desabasto de agua potable, autoridades locales han solicitado apoyo emergente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ha destinado cuatro pipas para el abastecimiento a las colonias y comunidades afectadas, informó Emmett Soto Grave.

“Estuvimos en la Ciudad de México para visitar Conagua y plantear el tema de la sequía, para ver si Escuinapa puede ingresar a un plan emergente de ayuda, que sería la exploración de agua y el apoyo de la asignación de pipas. La respuesta fue inmediata. De hoy (miércoles) a mañana (jueves) llegarán cuatro pipas para que podamos hacer frente a la sequía, para apoyar a las familias de las colonias que sufren la escasez de agua y en las comunidades”, explicó el presidente municipal.

Otros pendientes

Comentó que otro de los planteamientos que hizo ante la Conagua fue el gran problema que se vive con las afectaciones generadas por el huracán Willa en materia de sistema hidráulico, ya que fueron áreas que no se incluyeron en los censos de daños por este fenómeno natural. “Una gran preocupación de mi gobierno es el tema del huracán Willa. Cuando estuvimos revisando las afectaciones para la reconstrucción del municipio no fueron incluidos los daños en el sistema hidráulico. Esto qué quiere decir, que no se bajó recurso para la rehabilitación de pozos profundos, represas y lagunas de oxidación y drenajes. Por ello fuimos a hablar de la problemática que tiene Escuinapa después de Willa.”

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Los daños

El presidente municipal dijo que están afectadas obras de drenaje principalmente de las márgenes del arroyo Buñigas y que algunas de ellas se están vertiendo en algunas huertas de mangos.

Son afectaciones del huracán que no fueran censadas, así como los bordes de la laguna de oxidación.

Añadió que también se planteó la necesidad de la rehabilitación de los pozos profundos que se vieron afectados con el huracán al aumentar el cauce del río Las Cañas.