Conciliación y Arbitraje declara inexistente la huelga de Jumapae en Escuinapa

Sinaloa.- La Ley de Conciliación y Arbitraje ha declarado inexistente la huelga implementada por personal sindicalizado de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) en Sinaloa, quienes se mantienen en protesta desde el pasado 29 de septiembre, en exigencia del pago de salarios y prestaciones laborales que no se les han efectuado como lo son, el pago de aguinaldos y canasta básica.

Geovani Saracco Martínez, gerente de Jumapae informó que este lunes autoridades de Conciliación y Arbitraje en donde se mantenían las negociaciones de este problema laboral, fue declinado por parte de la autoridad y emitió el dictamen en donde giró instrucciones para que la huelga que se realiza a las afueras de las oficinas de Jumapae sea disuelta de manera inmediata.

“La Ley de Conciliación y Arbitraje nos dio la resolución a favor porque no se cumple en el balance que debe tener una huelga, no se cumplen con los requisitos que marca los artículos la Ley Federal 450 y 459 que dicen que una huelga debe ser un balance en producción y lo que piden ellos y realmente es nada más lo que piden ellos y no les interesa la población”, explicó Saracco Martínez.

Leer más: Rubén Rocha Moya informa sobre rifa de lotes del desarrollo "Playa Espíritu" de Escuinapa

Mencionó que desconoce si el personal está informado, pero es un procedimiento que se realiza a través de abogados, quienes son los encargados de realizar estos procedimientos legales.

Conciliación declara inexistente huelga de Jumapae en Escuinapa | Foto: Debate

“El día de mañana (martes) tienen que trabajar, si no habrá acciones, que es dar de baja al que se encuentre en la huelga, así lo marca el documento oficial que me mandaron, así que tienen que presentarse a trabajar todos”, puntualizó.

Relató que para la Junta ha sido muy difícil el poder operar y garantizar el servicio a la población, pese a la carencia de trabajadores sindicalizados.

“La verdad que con la huelga nos la hemos visto muy duro para poder brindar el servicio a la población, muchas fugas y muchas cosas, tenemos solo cuatro personas instalando motores, arreglando fugas y haciéndose locos por todo el municipio, dos personas para el vactor, dos en los pozos de los acueductos, y el personal administrativo, estamos limitados, sin embargo hemos tratado de hacer que esto funcione y que los usuarios tengan agua en sus domicilios, yo le he dado mucha importancia a eso”, explicó el gerente de la paramunicipal.

Dijo que la decisión de la autoridad la ve positiva e histórica, ya que es la primera vez que sucede algo así en el municipio.

Saracco Martínez mencionó que tienen muchas esperanzas de que el Gobierno del Estado les apoyó con recursos para poder atender la demanda de los trabajadores, ya que es una gestión que mantiene desde hace un mes el presidente municipal, Emmett soto Grave.

“Desde hace un mes que el presidente municipal tiene haciendo gestiones con el gobernador del estado (Quirino Ordaz), incluso me solicitó el respaldo de la información de los pagos de trabajadores, hicimos todo el expediente y se lo enviamos”.

Leer más: Emmett Soto presenta su Tercer Informe de Gobierno de Escuinapa, Sinaloa

La solicitud hecha al Gobierno del Estado es de 3 millones de pesos, con este recurso se alcanza a cubrir el adeudo que se tiene con los trabajadores y dar un abono a la Comisión Federal de Electricidad.