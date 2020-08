Concordia no bajará la guardia ante el COVID-19, afirma el alcalde Felipe Garzón

Concordia.- El alcalde de Concordia, Felipe Garzón López, informó para este medio que, a pesar de no tener registro de casos activos por COVID-19 en el municipio, no descarta que pudieran existir casos no contemplados por la Secretaría de Salud, como personas asintomáticas y casos que se atienden en privado.

Las medidas

Felipe Garzón López señaló sobre las cifras que surgen de la Secretaría de Salud:

Concordia fue el último municipio en contagiarse y prácticamente el primero oficialmente en no tener un caso positivo, expresó el presidente municipal.

A pesar de no tener un caso de contagio, advirtió que en Concordia no hay nada qué celebra.

Resaltó que no hay condiciones para volver a colocar nuevamente la bandera blanca en la plazuela de Concordia, como mucho tiempo se tuvo en señal de salud.

Garzón López aseguró que en su municipio no bajarán la guardia.

El Ayuntamiento de Concordia siguen con la implementación de cercos desinfectantes, así como el perifoneo por las calles para concientizar a la ciudadanía.

No se trata de obligar a la población a usar cubrebocas, dijo el edil, “es responsabilidad propia acatar todas las recomendaciones”.

El exhorto

El alcalde exhorta a la población a extremar medidas y que cada quien se cuide, sobre todo que respete la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Muchas festividades clandestinas han organizado los concordenses, sin reflexionar que el enemigo que ataca y es invisible es el virus del COVID-19, dijo el municipe.

Destacó que seguirá la atención y la entrega de medicamentos gratuita para las personas sospechosas de coronavirus.

Además, se acude casa por casa a dar a conocer las medidas preventivas para el dengue y el COVID-19, en la cabecera municipal y las comunidades.