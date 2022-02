Condonarán pago de agua a familias del valle de Escuinapa que por meses no tuvieron el servicio

Escuinapa, Sinaloa.- Con la aprobación y el respaldo de los integrantes del Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Jumapae ofrece la condonación de su pago del recibo mensual a los usuarios de la zona del valle, quienes permanecieron por varios meses sin este vital servicio.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal de Escuinapa, Sinaloa, informó que tras haber sesionado el Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, se aprobó aplicar la condonación de los meses que las familias del valle sufrieron por la escasez del agua.

Con el paso del huracán Pamela en Sinaloa, la zona sur del estado sufrió de graves inundaciones que generaron el daño del sistema que abastece el acueducto Baluarte-Teacapán, lo que ocasionó que miles de familias que habitan Teacapán, Cristo Rey, Palmito del Verde, Isla del Bosque, Colonia Morelos y Celaya sufrieran por la falta de agua durante más de tres meses.

"Se ha brindado ayuda a la gente del valle para que los meses en qué no tuvieron agua, ellos no pagarán su recibo. Pero para poder estar exentos de este pago se tuvo que tener una reunión con el Consejo Municipal de Jumapae, porque nosotros como autoridad no podemos tomar este tipo de medidas sin antes consultarlo con los integrantes de este consejo", explicó.

La presidenta municipal comentó que para poder hacer llegar está información a los usuarios del valle escuinapense, se ha destinado personal para realizar visitas domiciliarias, para hacer la invitación para que pasen a regularizar sus adeudos y los beneficios de esta aprobación del Consejo.