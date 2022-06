Confirma Secretario del Ayuntamiento "levantón" en pleno malecón de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar Augusto González Zararain confirmó el “levantón” en pleno malecón el pasado día martes, donde a través de video que circuló a través de las redes sociales se puede apreciar el momento exacto de esta desaparición forzada en el puerto.

“Vinieron los familiares, la esposa, la mamá y las hermanas, y el apoyo que les hemos brindado es de conectarlas con las áreas del gobierno del estado, con las áreas de investigación, para que en el seguimiento de búsqueda que se tiene pues les estén informando día a día e incluso les ofrecimos rondines cerca de sus viviendas”, comentó González Zatarain.

El pasado día miércoles el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, había dado a conocer que no había ocurrido nada, que si no había denuncia para él no había ocurrido nada, a pesar que en las declaraciones del mismo secretario confirma que la familia tuvo el acercamiento con el munícipe mazatleco desde el mismo día que ocurrieron los hechos.

Asimismo, Benítez Torres reiteró que Mazatlán es tranquilo y seguro, que en el caso del video del joven que levantaron en plena Avenida del Mar mencionó que:

"Ahora en el caso del joven no lo mataron, lo levantaron, la familia cuando lo entrega a esos grupos de rehabilitación firma y aceptan" y "nosotros no podemos hacer nada " apuntó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

De igual manera el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer sobre ese “levantón”.

Por su parte, Edgar Augusto González Zatarain mencionó que en materia preventiva en el municipio de Mazatlán existe un déficit de unos 230 a 250 elementos tanto policías como tránsitos, para poder brindar de manera adecuada la seguridad en el puerto.

Te recomendamos leer:

“Se hace un gran esfuerzo con lo que se tiene a pesar de que se tiene un déficit de unos 230 a 250 elementos en la ciudad para poder brindar de manera preventiva la Seguridad Pública en el puerto”, informó González Zatarain.