Congreso de Sinaloa exige información financiera a la Secretaría de Pesca

Escuinapa.- Existen grandes dudas en la aplicación de los recursos ejercidos por la Secretaría de Pesca en Sinaloa, por lo que integrantes del Congreso del Estado han exigido a la nueva secretaria de pesca, Maribel Chollet Moran, un informe detallado sobre el estado financiero de esta dependencia estatal, solicitud que hasta la tarde del viernes no había sido atendida.

Edgar González Zatarain, diputado local del distrito 24 y presidente de la comisión de pesca informó que desde que Sergio Torres, presentó su renuncia a la secretaría de pesca se hizo la solicitud formal de un informe financiero a la nueva titular Chollet Moran, para saber las condiciones en que prevalecía en esta dependencia estatal, en qué se aplicaron los recursos y que programas estaban pendientes. Pero dicha petición no ha sido atendida.

“Hemos insistido mucho y existe la promesa de entregar esa información de cómo quedaron las cuentas y cuál fue el corte de caja que dejó Sergio Torres y que recibió Maribel Chollet, porque existe mucha incertidumbre y dudas del recurso ejercido”, expresó el diputado local de El Rosario y Escuinapa.

Dijo que están solicitando de manera insistente que les den la información, porque es fundamental para saber en qué se ejerció el recurso presupuestado a los pescadores, sin embargo no se las han entregado, se han alargado los tiempos y la comparecencia de Chollet Moran ante el Congreso del Estado está programada hasta 28 de enero.

Edgar González Zatarain, diputado local | Debate

“Hay pescadores que nos han informado que no les llegó ningún recurso para ejercer en inspección y vigilancia en sus sitios de pesca, pero en el Gobierno del Estado se tiene un reporte que se ejerció al 100 por ciento lo que venía etiquetado para ese rubro”, señaló.

Continuó diciendo el diputado que “Hay temas de dragados que quedaron pendientes, no se hicieron, sin embargo en papel ellos argumentan que ya está todo elaborado lo presupuestado para obras de desazolves y dragados de 2020, por esta razón queremos cruzar esa información de los presidentes de la federaciones del sur de Sinaloa con la información que proporcione la secretaria de Pesca en su comparecencia”.

Dijo que en el Congreso del Estado se mantienen en focos rojos al no ver claridad de la aplicación de los recursos de 2020 en la secretaría de pesca, por lo que tendrán que poner especial cuidado y supervisión en el ejercicio 2021, para que el recurso llegue y de solución verdadera al sector pesquero y no se aplique en acciones no programadas.

