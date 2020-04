Congreso del Estado aporta 6 mdp para combatir hambruna por Covid-19

Escuinapa.- Para atender la hambruna que viven miles de sinaloenses por el desempleo y el colapso de la economía en el Estado, el Congreso destinó 6 millones de pesos para la adquisición de alimentos y ser entregados a las familias mal vulnerables de los 18 municipios de Sinaloa.

Edgar González Zataraín, diputado del distrito 24 que comprendes Escuinapa y El Rosario mencionó que la tarde del lunes se reunió la Junta de Conciliación Política, en donde se acordó hacer el exhorto al Gobierno del Estado, para implementar acciones concretas y extrategicas que vengan a dar atención al grave problema alimentario que se ha generado por la emergencia sanitaria de coronavirus.

“Esa estrategia no solo la mencionamos o estamos exigiendo como diputados al gobernador, sino que los integrantes del Congreso del Estado nos estamos sumando a esta emergencia sanitaria y acordamos aportar 6 millones de pesos, para iniciar con la compra de víveres que vayan directamente a familias vulnerables de Sinaloa”, expresó el diputado.

Explicó que estos 6 millones de pesos se vienen a sumar a los 7 millones 700 mil pesos que ya habían aportado en el Congreso del Estado para el tema de los hospitales, haciendo un monto de de casi 14 millones de pesos que se están asignando a este tema de la pandemia.

Aclaro que el recurso que está aportando el Congreso del Estado eran partidas de los diputados que son utilizados para gastos operativos a sus comisiones.

Edgar González Zataraín, diputado del distrito 24 que comprendes Escuinapa y El Rosario. Foto EL DEBATE

“Los ahorros que se tenían en el Congreso con la reducción de salario de hasta el 40 por ciento de los diputados que han sido aplicados desde el inicio de la legislatura, ha sido canalizado a la emergencia sanitaria”, especificó.

Se espera que se aporte mayor recurso por parte del Congreso del Estado, ya que varios diputados han planteado donar parte de su salario, para brindar mayores apoyos a las familias que han quedado desprotegidas con la emergencia sanitaria.

“Yo en lo personal donaré este mes de mi salario, para anexarlo a la compra de víveres, con estas acciones nos estamos sumando, a pesar de no ser responsables directos de los programas, ya que son los ejecutivos de la Federación y el Estado los que cuentan con presupuesto para poder implementar las estrategias alimentarias que permitan mitigar a miles de familia los estragos que ha venido a generar la pandemia del coronavirus”, mencionó.

González Zataraín hizo un llamado al gobernador y enfatizó que el no atender el tema alimentario en Sinaloa es tan preocupante porque la violencia aumentará, se podrían registrar saqueos y robos en busca de alimentos.

“Estamos exhortando al Gobierno del Estado a que se sume a esa estrategia, porque la situación está sumamente difícil, porque el tema de la pandemia no solo es salud, eso ya está cubierto con las estrategias de prevención que se ha implementado. Pero más o menos camas no van a resolver el tema que tiene que ver con la hambruna, con generar problemas de alimentación, cómo puedes decirle a la gente que se encierre, si no tiene para comer, por ello yo exhorto a que se cree una verdadera estrategia alimentaria, en apoyo a las familias más vulnerables, que el Congreso está poniendo el ejemplo con estos 6 millones de pesos”, enfatizó.

El diputado representante de El Rosario y Escuinapa exhortó al Gobierno del Estado a que le meta recursos, ya que se tiene la certeza de que ha recibido apoyo económico federalizado, por lo que debe de enfocar parte de ese recurso al tema de la alimentación, porque si no atiendes este rubro se van a generará un problemas mayor que el coronavirus.

Las despensas serán distribuidas por municipios

Explicó que los víveres que se adquieran con el recurso del Congreso del Estado serán repartidos por distrito y serán los diputados los que darán seguimiento a la entrega de estos apoyos.

En lo que corresponde a Escuinapa y El Rosario le dará seguimiento puntual y aplicarán la estrategia para brindar estos apoyos de alimentación a las familias con mayor vulnerabilidad en esta contingencia.

González Zataraín dijo que tienen contemplado beneficiar en Escuinapa y El Rosario por lo menos a 5 mil familias, en esta primera entrega de apoyos, que se brindarán con recursos del Congreso del Estado, la aportación del diputado y las gestiones con productores o empresarios que se sumen a esta labor social.