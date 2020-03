Congreso del Estado vigilará el uso de apoyos para la pesca

Escuinapa.- Es necesario que el Gobierno del Estado dé cabal cumplimiento al calendario de apoyos emitido por la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, para que en este 2020 se registren mejores capturas para el sector pesquero.

Édgar González Zataráin, diputado local y presidente de la Comisión de Pesca, explicó que se hizo un calendario para que todos los apoyos inicien en tiempo y forma, tanto en la resiembra en esteros y bahías, recolección de larva, desazolves, empleos temporales que deben llegar en abril, ya que en Escuinapa, ese mes es el idóneo para que inicie la rehabilitación del los tapos y la parte final que tiene que ver con las artes de pesca.

“Estamos en espera de que el calendario que establecimos se cumpla en tiempo y forma, para que a más tardar en junio se esté culminando con la aplicación de la mayoría de los apoyo que el Gobierno del Estado brindará a los pescadores sinaloenses”, dijo González Zataráin.

Mencionó que la primera etapa corresponde a la Comisión de Pesca, que fue el presupuestar, y el Congreso del Estado ya asignó 30 millones de pesos para desazolves, sobre todo en el sur del estado para Escuinapa y El Rosario. Obra que ya deberían de haberse empezado a ejercer a principios de marzo, porque la arribazón de larva y los flujos y reflujos de agua inician en esta fecha.

El diputado local dijo que están en la etapa de gestión ante el gobernado del estado, Quirino Ordaz Coppel, para que aplique el recurso y no quiera hacerlo en mayo o junio cuando ya no hay arribazón de larva y que no hay nada qué hacer.

“Ya hemos tenido pláticas con el gobernador y nos ha dicho que antes del 15 de marzo se iniciaría con la aplicación de este recurso, que permitirá iniciar con las obras de desazolves en el sur de Sinaloa”, añadió.

Resaltó que para dar cumplimiento a las obras de desazolve en el sur de Sinaloa es necesario que la Secretaría de Finanzas cumpla con la asignación de este recurso a la Secretaría de Pesca, dependencia que será la encargada de dar cumplimiento a estas acciones que beneficiarán a los sistemas lagunares de Escuinapa y El Rosario.