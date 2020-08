Conmemoran Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Con una manifestación en el malecón y una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción y en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en el fraccionamiento San Joaquín, rastreadoras del Sur de Sinaloa conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.

Alrededor de las 10 de la mañana, miembros de las agrupaciones de rastreadoras "Tesoros perdidos hasta encontrarlos" y "Una Luz de Esperanza" se reunieron a la altura del monumento a la Familia, donde recordaron la fecha de las personas que se encuentran desaparecidas, la mayoría familiares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras portar pancartas y lonas, los manifestantes mostraron su angustia al no saber del paradero de sus consanguíneos, que de meses hasta años no saben nada de ellos desde la última vez que estuvieron cerca de ellos, donde en algunos casos salieron de casa y ya no regresaron.

Después de una hora, las integrantes de ambas agrupaciones de rastreadoras se retiraron del lugar, para enseguida dirigirse a catedral y a la iglesia del fraccionamiento San Joaquín, donde respectivamente se llevó a cabo una misa para conmemorar dicha fecha.

Miriam Baez Murillo de "Una Luz de Esperanza", recordó, la actividad es para conmemorar el Día Internacional del Desaparecido, que es la fecha que instituyó la Organización de las Naciones Unidas para recordar a las personas que están desaparecidas.

Nosotros, como una participación estamos aquí para demostrar a la ciudadanía, a las autoridades, que seguimos a la espera en la que buscamos verdad y justicia

Baez Murillo, señaló, continuarán en pie de lucha para dar con la localización de 45 personas desaparecidas, que tienen registradas en la agrupación.