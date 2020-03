Conmemoran el natalicio de Lola Beltrán en Rosario

El Rosario.- Para recordar a “La Reina de la Canción Ranchera, como ya es una tradición, el patronato del Museo de Lola Beltrán organizó un emotivo evento en el cual participaron escuelas de El Rosario y también funcionarios municipales.

A las 08:00 horas, estudiantes, autoridades y miembros del patronato del Museo de Lola y del Comité de Pueblo Mágico, le cantaron Las mañanitas a la intérprete, que siempre se enorgulleció de sus raíces y en todos sus conciertos ponía el nombre de El Rosario en alto.

Se adelanta el festejo

José Luis Barbosa Espinoza, director del Museo de Lola Beltrán, explicó que aunque el natalicio de la máxima exponente de la canción ranchera es el 7 de marzo, en este año se realizó el 6 para involucrar a los estudiantes de primarias y secundarias.

Recalcó que era muy importante involucrar a los niños y jóvenes en este evento para que sepan quién fue esta gran artista, y le den la importancia que se merece este acto.

Foto: Pedro Quintero/EL DEBATE

“Que no muera el amor a nuestra Lola Beltrán, que no muera esta gran mujer que de una forma u otra dio a conocer a su Rosario querido por todo el mundo, porque no había lugar dónde cantara que no mencionara a su Rosario.”

Participantes

Las escuelas que acudieron a llevar su arreglo floral e hicieron guardia en la tumba fueron Club de Leones, Morelos, Justo Sierra, Niños Héroes, Luis G. Urbina; colegio Rosario, Instituto Jiménez, jardín de niños Martiniano Carvajal, Brígida Alfaro, Jean Piaget, Montessori; preparatoria Conalep, Cobaes, UAS, y por último, las secundarias Maestro Julio Hernández y Doctor Julio Ríos Tirado.

José Luis Barbosa Espinoza comentó que en el marco de los festejos de Lola Beltrán, también está organizando un concurso para niños relacionado con la artista rosarense.

Este concurso estará dirigido para los niños de primaria y se planea que se realice a finales de marzo.

“Con este concurso, en los eventos que organizo como director del Museo de Lola Beltrán, estaría cerrando estos eventos, los cuales se hacen con el fin de homenajear a esta gran rosarense”, finalizó Barboza.