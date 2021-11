Consumidores desean más y mejores ofertas durante el Buen Fin en Mazatlán

Sinaloa.- Consumidores esperan que se tengan más y mejores ofertas para el Buen Fin en Mazatlán. Hay ciudadanos a favor y otros en contra de ese evento comercial.

Para algunos el Buen Fin solamente es una estrategia para aumentar ventas. Incluso comentaron que hay comercios que alteran los precios para simular que hay oferta. Otros comentaron que el Buen Fin es bueno, pues cientos de familias aprovechan las promociones.

Los que consumen en el Buen Fin revisan cada establecimiento para verificar que se tenga un atractivo descuento. Este se llevará a cabo a partir del miércoles 10 de noviembre y culmina el martes 16 de noviembre.

Los líderes comerciales confían en tener una buena derrama económica por el Buen Fin. Con el fin de evitar aglomeraciones en los comercios de la ciudad, se ampliaron los días de ofertas. También se ofrecen las ventas de manera virtual.

Leer más: ¡Ya casi! 11 mil negocios se alistan para el Buen Fin en el sur de Sinaloa

“El Buen Fin es solo una estrategia de ventas”: Rosario Acosta, Ciudadana

“Yo creo que el Buen Fin solo es una estrategia para que se incrementen las ventas de los comercios. Este año no me tocará estar aquí en Mazatlán, vamos a salir fuera de la ciudad.

La verdad yo nunca he comprado nada en el Buen Fin.

Supuestamente, hay gente que yo he escuchado que sí se dan cuenta que son puras mentiras o parte de la mercadotecnia. Los precios los aumentan, eso quiere decir que no agarras nada en oferta. Yo digo por lo que me comenta la gente, yo ni me paro si quiera a las tiendas en esas fechas porque hay mucha gente.

Con lo de la pandemia menos, trato de no acudir a lugares tan aglomerados, por lo de la covid-19, si salgo a la calle es porque tenemos que trabajar y no queda de otra.

Hay mucha gente que sí se espera que llegue el Buen Fin para comprar alguna cosa que ocupan o que quieren tener. Pero es muy respetable la decisión de cada quién, no digo que esté mal, pero por lo menos yo no compro en el Buen Fin.

Habrá que ver como se ponen las ventas este año porque hay mucha gente que está gastada”.

“Hay gente que aprovecha las ofertas”: Janeth Montes, Comerciante

“El Buen Fin es un buen pretexto para que nosotros como vendedores podamos tener buenas ventas.

A mí sí me parece bien la verdad, motivas al cliente y tú puedes ofrecer tus ofertas. Yo también aplico el Buen Fin. Muchos locatarios del mercado de la Juárez sí trabajan bajo ese evento de descuentos, y creo que sí es verdad. El que es transa va a hacerla aunque no sea Buen Fin, hay comercios que sí son legales.

Mucha gente ahorra esperando el Buen Fin, porque ya saben que habrá muchas promociones y descuentos, sobre todo en artículos de la casa. Además la gente ya anduvo recorriendo las tiendas y se fijó en los precios, a la gente ya no la haces tonta, ellos mismos se dan cuenta de todo.

Saben cuando es una oferta y la aprovecha, cada quince días o cada semana vamos a una tienda comercial, y ya nos damos una idea del valor de cada producto. Yo invito a la gente a que acuda a consumir al Buen Fin, que vean si realmente se están llevando algo más barato.

En mi ejemplo yo ya tengo los descuentos que haremos en el negocio para que la gente compre”.

“Esperemos que haya buenas promociones”: Blanca Lizárraga, Ciudadana

Yo sí he consumido en el Buen Fin. Sí hay buenas ofertas, pero se me hace parte de una estrategia, para aumentar ventas. Considero que en algunas partes hay buenas ofertas, no en todos los comercios, pues en muchos alteran precios.

El consejo que yo le doy a la población es que tienen que buscar bien la oferta antes de comprar. Tenemos que buscar para detectar en donde está mejor y ver antes el precio, porque hay veces que sí los alteran.

Me ha tocado ir a algunas tiendas y he visto el precio 15 días atrás, y era otro precio y ese día de otro. La verdad yo compro antes las cosas, a veces consumo en el Buen Fin, pero a veces me arrepiento y digo: ‘lo hubiera comprado antes porque ya no es el mismo precio’.

Hay veces que sí tiene gancho, tiene sus pros y sus contra, te viene quedando el mismo precio porque te dicen con el 20 por ciento de descuento, o con el 15; y ya viene quedando el precio que tenía antes.

Leer más: ¡Alerta! advierten aumento de fraudes por compras de Buen Fin en Sinaloa

Hay gente que sí es justa y sí dan buenos descuentos, esperemos que este año sean más las promociones reales porque hay gente que sí ocupa ese descuento.