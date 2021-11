Consumidores en Mazatlán piden un alto al aumento de precios en alimentos

Sinaloa.- Consumidores solicitan un alto al aumento de los precios de la canasta básica. Madres de familia y comerciantes coincidieron en que cada vez es más difícil completar para surtir la despensa en Mazatlán.

Ante el crecimiento de los precios, hay quienes compran en menos cantidades. Es decir, si antes compraban un kilo de tomate, ahora solo compran medio kilo. Esto afecta a los comerciantes, pues aseguran que casi no tienen ganancias. Exhortan a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Los aumentos

Según datos del Inegi, en la primera quincena de noviembre, los precios se situaron a un 7.05 por ciento anual, mayor a la cifra del 2001. Esto quiere decir que es el más elevado en los últimos 20 años en México.

Este incremento se da en medio de la recuperación de la pandemia. El producto que tuvo mayor impacto en la inflación fue la electricidad, con un alza quincenal del 24 por ciento.

“Inflación nos pega en la torre a los comerciantes”: Juan Díaz Cano, comerciante

La inflación nos viene a dar en la torre a todos los pequeños comerciantes. Afecta porque está bien alto todo. El alza de las verduras, la carne, los huevos, subió casi un 40 por ciento, y eso es muchísimo.

A nosotros, como comerciantes, nos afecta en el sentido de que ganamos menos. De un 50 por ciento de ganancias ahora solo nos queda un 30. Nos está bajando mucho. Nosotros vivimos al día, salimos al gasto nada más y ni podemos sacarlo. No hay ganancias suficientes y es lo que nos tiene en la cuerda floja.

No espero que las autoridades bajen los productos, no nos van a dar apoyos, pero lo único que si pediría es que se mantengan, que no vuelva a subir nada. Si se vuelven a subir todos esos productos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a tener que dejar nuestros negocios, porque si ya no son redituables, entonces de qué vamos a comer.

Desde el año pasado, el gobierno quedó de ayudarnos, pero nada más no vemos ningún apoyo. Con la crisis del Covid no vimos nada. Solicitamos créditos pero no nos hacían caso, aunque sí había autorización.

“Ya no nos alcanza el dinero para comprar”: Marisela Lizárraga, Madre de familia

La verdad que está muy crítica la situación, ya no sabemos qué hacer para comprar y que nos alcance el dinero. Yo, como ama de casa, veo que cada vez se pone más difícil esta crisis.

Apenas nos recuperábamos del Covid-19 y ahora tener que aguantar este incremento de precios. Está muy difícil.

Por ejemplo, el tomate está muy caro, como nunca subió. No se diga a carne, el aceite; hay muchas cosas que subieron de más y lo malo es que tenemos que comprar para poder comer. Hacemos rendir las cosas. En mi caso, si compraba un kilo de tomates, ahora compro solo medio kilo, en cuanto le doy color y sabor a la comida.

Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que bajen un poco los precios.

Sabemos que es complicado, pero también deben de ponerse en nuestros zapatos. Hay familias que viven al día y hay otras que ni siquiera sacan dinero para poder surtir la despensa.

Por el bien de las familias, el presidente decía que primero los pobres, ahora es momento de que cumpla con sus promesas, que no solo quede en palabras.

“El incremento de precios nos afecta a todos”: Federico Zataráin, Pulmonero

El incremento de precios nos afecta a todos. Aunque el sueldo subió un poco, y eso se lo tenemos que agradecer al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque desde hace muchos años los salarios no subían.

Ahí en lo de las tiendas también entendemos que tienen que subir un poco para que puedan ganar algo ellos, pero tampoco queremos abusos. Hay negocios que ponen ofertas y la gente es lo que busca; tenemos que comprar a donde nos conviene.

Lo malo es que a veces hay familias que van subsistiendo al día, o apenas y logran llegar a la quincena. Cuando no tenemos un salario fijo, así como nosotros, todo se complica.

El año pasado atravesamos una dura crisis porque no había trabajo, cerraron todo, entonces no había turismo, la gente poco se subía a un transporte como el de nosotros. Afortunadamente, pudimos recuperarnos, la llevamos poco a poco, pero por lo menos ya tenemos trabajo de nuevo.

Pienso que el gobierno debe de hacer algo, sobre todo la Profeco, porque en los precios a veces aumentan y tienen que estar al pendiente.