Contagios de Covid-19 ‘pega’ en dependencias municipales en El Rosario

Sinaloa.- Los contagios Covid-19 siguen activos en el sur de Sinaloa, diferentes dependencias del gobierno municipal han padecido la enfermedad, manteniendo en aislamiento a los trabajadores afectados para evitar contagios. En El Rosario las áreas afectadas son: La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Obras Públicas, Centro de Rehabilitación Municipal y Sistema DIF.

De manera extra oficial se informó que personal del Centro de Rehabilitación Municipal en donde se le brinda terapia física a los rosarenses se contagió a un adulto mayor que acudió a terapia.

Claudia Liliana Valdez Aguilar, presidenta municipal de El Rosario reconoció que han tenido problemas de contagios de Covid-19 en diferentes dependencias de su gobierno, por ello han reforzado las medidas de prevención.

“Hemos tenido contagios Covid-19, en Seguridad Pública hace quince días, las dos personas inmediatamente se aislaron, DIF, Centro de Rehabilitación Municipal y en Ayuntamiento, ¿qué es lo que estamos cuidando?, aislar de inmediato a la persona enferma para que no se contagie el resto de las áreas”, explicó la alcaldesa.

Mencionó que según lo reportado por los trabajadores contagiados, sus síntomas han sido leves y no han puesto en riesgo su vida, lo que les hace suponer que es la variante Omicrón.

“Se nos enfermó el director de Obras Públicas y se mantuvo en aislamiento, afortunadamente los contagios que hemos tenido no han sido de gravedad, creemos que es la variante Omicrón porque es muy contagiosa y los síntomas que han padecido los trabajadores han sido leves”, puntualizó.

Dijo que como presidente municipal se ha mantenido con buena salud y libre de este virus, pero para poder mantenerse así realiza acciones preventivas como alimentarse saludable para su sistema inmune este en buenas condiciones.

“Yo afortunadamente no he enfermado, pero la verdad que al inicio de la campaña el año pasado yo me sentí muy mal y a toda mi familia le dio Covid-19, quiero pensar que fue leve, porque siento que me sirvió mucho un té que me tomo tres veces al día y mis vitaminas”, señaló.

A nivel municipal sí se tienen varios contagios, pero al parecer esta todo controlado, hay mucha gente que siente síntomas como una gripa y no va a consulta. Según lo informado por el encargado de Servicios Médicos se mantienen los operativos para que las medidas preventivas se sigan aplicando.

Los eventos se están permitiendo al aire libre, se suspendieron los lunes cívicos para resguardar la seguridad de los niños que en El Rosario aun no han sido vacunados, porque en las últimas semanas los casos han ido en aumento.