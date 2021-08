Continúan amparos contra certificado de vacunación Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Más de 300 amparos para no portar la cartilla de vacunación contra el Covid 19 ha promovido la asociación civil El Barzón desde que empezó a ser exigida en los espacios públicos de Mazatlán.

José Guadalupe Morales Carrillo, titular del organismo, comentó que la cantidad de solicitudes para evitar la llamada “Ley Químico” inició el 2 de agosto, tras ser exigida en varios negocios.

De menos a más

Dijo que desde un principio registraron al menos 11 peticiones de personas que no tienen el certificado de vacunación, por lo que no pueden ingresar a realizar compras en establecimientos públicos como centro comerciales, zapaterías, tiendas de autoservicio, panaderías, restaurantes, entre otros.

Desde entonces, aseguró que a las oficinas que dirige se ha presentado un número considerable de personas que buscan evitar que se les exija el documento de vacunación cada vez acudan a realizar alguna compra en un establecimiento comercial, donde personal de seguridad “les ha dado para atrás” porque no presentan el documento que avala que recibieron la dosis contra Covid-19.

Demandas a tiempo

Morales Carrillo indicó que las demandas de amparo se promovieron a tiempo en al menos dos juzgados de distrito, en un horario de 09:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes. Ayer fue último día para presentarlas a la autoridad.

Petición justificada

El abogado indicó que la mayoría de las personas que han solicitado ampararse es porque no pudieron vacunarse por diferentes razones y ahora no pueden ingresar a un establecimiento comercial a abastecerse de comida porque no tienen el documento que hace constar que ya recibieron una o dos dosis de la vacuna.

Solicitud justa

Con el amparo, aseveró que no buscan que la persona se proteja para irse aglomerar a un establecimiento, sino más bien que entre a un lugar a donde por necesidad tiene que ir a satisfacer sus necesidades básicas para conservar su salud a través de la alimentación y el abastecimiento de medicinas.

Para entender...

¿Qué es un amparo?

Un juicio de amparo corresponde al principal instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los actos de la autoridad ante los sistemas jurídicos, así como normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales en los que el estado participe, lo cual significa que es una garantía para todo ciudadano, el cual es promovido ante la autoridad que se encargará de otorgarlo una vez que corrobore la afectación de las personas.