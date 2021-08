Controlan el acceso al Faro de Mazatlán para evitar contagios y golpes de calor

Sinaloa.- El arribo al Faro de Mazatlán sigue siendo controlado para evitar riesgos a la salud, en especial el golpe de calor.

Tras la muerte de un turista al bajar del Faro el 12 de junio de este año, se cerró el acceso al público unos días para habilitar áreas descanso y tener un paramédico.

Por vacaciones de verano, la Jurisdicción Sanitaria 5 habilitó nueve módulos de atención y orientación al visitante.

Uno de los filtros se ubica al pie del Faro debido a la afluencia de visitantes. Entre las recomendaciones que les brindan es que lleven agua para que se puedan hidratar en el recorrido por el cerro.

Tomar los descansos que se requieran, usar zapatos deportivos, gorra o sombrero. También usar protector solar. Si lleva niños deben cuidarlos en todo momento y que la estancia en el Faro no supere las dos horas.

Se mantienen los horarios que se implementaron hace dos meses, que son de 06:45 a 11:00 horas.

Por la tarde, el horario es de 16:00 a 18:45 horas, a fin de reducir riesgos a la salud de los mazatlecos y turistas que quieren subir al faro.

Estas disposiciones no las aceptan del todo los turistas, ya que los horarios no se les ajustan a los paseos que tienen programados. No obstante, las aceptan por el bien de todos y para reducir insolaciones.