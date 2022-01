Convierten lotes de la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán, en vertederos

Sinaloa.- Habitantes de la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán, comentaron que no viven tranquilos debido al cúmulo de lotes baldíos. Hay personas que llegan a tirar escombros, llantas y hasta animales muertos, en la calle Antonio Plazas.

“Todo eso nos perjudica a nosotros y aparte que da muy mal aspecto a la colonia”, dijo Pedro Ortega.

Aseguran que ya han reportado a Ecología pero hasta ayer no habían tenido respuesta. En la calle Amado Nervo el alumbrado público no funciona. Aseguran que desde hace años, dos lámparas están inservibles y no se han reparado.

Temen por su seguridad, pues por las noches la zona se vuelve oscura y peligrosa. Hay personas que salen hasta después de las 20:00 horas del trabajo y tienen que recorrer esas calles para llegar a sus domicilios.

Más quejas

También denunciaron que una empresa de embutidos lava los carros de carga y el agua llena de aceite corre por las calles. Debido a esto se han registrado aparatosas caídas en niños y adultos. Además, se registran fétidos olores en los días que realizan esas actividades, principalmente de lunes a viernes.

Las familias tienen que comer a puerta cerrada pues temen sufrir enfermedades gastrointestinales. “Yo ya me caí hace días y me lastimé la cabeza. Se pone muy resbaloso y huele muy feo aquí”, mencionó Pedro Hernández.

Exhortan a las autoridades para que se realice alguna campaña de concientización para mitigar la contaminación.

Los Datos

Alumbrado

Los vecinos piden a la Dirección de Servicios Públicos para que acudan a reparar las lámparas.

Temor

Los colonos temen a que surjan enfermedades debido a la infección de agua con grasa que corre por las calles.