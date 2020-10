Coparmex en Mazatlán deplora el fin de fideicomisos

Mazatlán, Sinaloa.- La desaparición de 109 fideicomisos que fue aprobada en lo general por diputados federales es criticada por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Mazatlán, Jorge García Félix.

Añadió que es lamentable que ese recurso que impulsaba proyectos de investigación, educativos, culturales y deportivos.

Asimismo, que se utilizaba para enfrentar eventualidades como desastres naturales y que ahora, pase a tener una utilidad con fines electorales.

Esta decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de los legisladores genera desconfianza en los ciudadanos en el territorio del país.

Les preocupa que estos recursos que se manejaban a través de los fideicomisos, ahora los maneje el ejecutivo de la nación, como le convenga.

A García Félix le preocupa esta extinción de fideicomisos, en especial del Fonden. Este fondo se activaba en emergencia. Esto daba tranquilidad y certidumbre a la población.

Cuando se presentaban desastres en los municipios debido a tormentas, huracanes y ciclones, de inmediato se activaba el fideicomiso para desastres naturales, para atender daños en hogares, escuelas o el campo.

Molestia

Ciudadanos también opinan sobre la extinción de los fideicomisos en el país.

Javier Torres resaltó que en Mazatlán hay decenas de colonias asentadas en zonas inundables.

Pero ahora que el gobierno acaba con el Fonden, justo cuando se está en temporada de huracanes, “es una muestra que no le interesa el pueblo como tanto lo pregona”.

Hortensia Sánchez resaltó que el presidente del país “está acabando con todo”.

“Ahora son los fideicomisos. Qué irá a pasar después. Ya no hay guarderías, en los hospitales no hay medicina. No hay consulta, pero todavía hay personas que le aplauden. Nada de lo que prometió ha cumplido”, recalcó Sánchez.