Coparmex reprocha recorte de apoyo a emprendedores

Mazatlán.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Alberto García, declaró que se han desviado muchos recursos de programas que incentivaban la competitividad y el emprendedurismo a programas federales con sentido social.

Comentó que la semana pasada pudo acudir a las reuniones nacionales de Coparmex, donde uno de los principales temas que se trataron fue qué pasará tras el cierre del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Menos recursos

Detalló que existe solo un programa por parte de la Secretaría de Economía, al cual le van a destinar solamente 238 millones de pesos este año, cuando el Inadem desplazaba 2 mil 700 millones de pesos anuales, una diferencia enorme, que crea una perspectiva de que hay más apoyo a las personas que no trabajan que a las que sí se están arriesgando y buscando crecer.

Aseguró que la Confederación está cuestionando fuertemente estas medidas, puesto que los empresarios que están emprendiendo no podrán contar con los apoyos suficientes, ya que 200 millones de pesos para toda la república por parte de la Secretaría de Economía “no sirven para nada”.

La alternativa

Con respecto a las tandas del bienestar, un programa del gobierno federal que va dirigido a los emprendedores, dijo que es un estímulo para un millón de personas, pero de 6 mil pesos, apoyo que solo viene a ser un “mejoralito”. A pesar de que es atractivo ya que el programa no pide aval ni garantías y tampoco cobra intereses, el enfoque no es el adecuado, ya que no viene a generar más empleos ni crecimiento empresarial.