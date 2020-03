Covid-19: NO cerrarán playas en Mazatlán por coronavirus

Mazatlán.- El presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que las playas del municipio se encuentran abiertas, por lo que descarta la posibilidad de que se use la fuerza pública para retirar a los bañistas con motivo de prevención de contagio por el COVID-19.

No, nosotros no vamos a hacer eso en esta primera etapa, acuérdense que esta primera fase es preventiva, no podemos tomar esas acciones.