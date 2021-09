Covid-19 dispara casos de ansiedad y depresión en Escuinapa

Sinaloa.- El módulo de Salud Mental adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Número 6, en Escuinapa, ha registrado un aumento en la atención que brinda a la población por problemas, como ansiedad o depresión, derivados de la pandemia de Covid-19.

Silvia López González, psicóloga del módulo de Salud Mental, mencionó que este departamento, en los últimos meses ha aumentado sus atenciones a pacientes por diferentes problemas mentales, en los que predominan la depresión y la ansiedad, añadiéndose todo lo generado por la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Hay personas que acuden porque son canalizadas del primer y segundo nivel, de diferentes instancias como DIF o el Municipio, y otras por su cuenta, que buscan la atención en salud mental por distintos problemas que se les presentan. Pero sí hay demanda en los servicios, inclusive hay ocasiones que nos vemos rebasados en recursos humanos para atender a más personas”, mencionó López González.

Causantes

Explicó que se atiende por día de seis a siete personas. Inclusive en ocasiones son más. Los principales problemas por lo que acuden los pacientes a la consulta es por depresión y ansiedad, padecimientos que van siempre ligados, por hechos postraumáticos, niños con hiperactividad, con déficit de atención y demás.

“Con la llegada de la pandemia de Covid-19 aumentaron las atenciones, porque el aislamiento y el poco contacto social, el hecho de estar detrás de las pantallas y el cumplir con tantas tareas en los niños y jóvenes, así como el que los niños no vivan la transición de la primaria a la secundaria, preparatoria y a la universidad, el no conocer otro sistema y conocerlo por la pantalla, de manera virtualmente o por medio de mensajes de WhatsApp ha sido muy angustiante al generarles grandes retos económicos, tecnológicos y la cuestión académica, en entender las explicaciones de los maestros y eso ocasiona mucho estrés en los niños, padres de familia y en los estudiantes universitarios.”

La sicóloga dijo que también han atendido a mucha gente que ha acudido por sufrir la pérdida de un familiar por esta enfermedad, ya que no es una muerte como cualquier otra, ya que se requiere mantener en aislamiento al fallecido, lo que no permite despedir al ser querido, por lo que queda un duelo no resuelto y se requiere trabajar en ello.

El Dato

Valoración

Invitan a la población al módulo de Salud Mental, que en estos momentos se encuentran en la segunda planta de la farmacia ubicada en Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, mientras se realiza la remodelación del hospital viejo. Se espera que en dos meses regresen a sus instalaciones, donde permanece la Jurisdicción Sanitaria Número 6.