Covid-19 no da tregua y mantiene al tope a hospitales en Mazatlán

Sinaloa.- Los contagios y muertes por el Covid-19 se mantienen en el municipio de Mazatlán.

En las últimas 24 horas, el virus enlutó a nueve familias. Cada vez son personas más jóvenes, de 25, 30, 42, 45, 46, y el resto, uno de 60, dos de 69 y uno de 76 años. Pese a que los contagios han ido a la baja en los últimos tres días, la cifra es de 78.

Activos

Asimismo, los pacientes activos descienden. Actualmente son 370, aunque sigue siendo una cifra alta, aseguran médicos y enfermeras de la clínica del Issste, hospital general y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reiteran que están rebasados, no hay ventiladores pese que a la autoridad asegura que los hospitales tienen aún el 39 por ciento de las camas covid, recalcaron la doctora Mariana Tirado y la enfermera Luisa Lizárraga. En un recorrido por los nosocomios se puede apreciar lo saturado que están.

Nora García tiene internado a su sobrino en el hospital general, ya que el Seguro Social no lo recibió por falta de camas. Le solicitaron la hoja de referencia para se hagan cargo de los gastos y se la negaron.

“Mi hermana no pudo insistir ya que también se contagió, al igual que todos los miembros de la familia”, abundó Nora, y ella no puede moverse ya que está instalada frente al nosocomio para estar pendiente del joven que está delicado, y el dinero no alcanza pese a que familiares y amigos les apoyan.

Petición

La carpa que el patronato del hospital instaló en el camellón frente al edificio la tiró el fuerte viento del martes y los familiares de pacientes solicitan que la vuelvan instalar, ya que ahí se refugiaban del sol y lluvia. Asimismo, le piden a la autoridad que mande fumigar ya que no aguantan los mosquitos y le temen al dengue.

Leer más: OMS advierte que variante Delta de Covid-19 no será la última, ni la más peligrosa

El Dato

Defunciones

Han muerto mil 129 personas por el coronavirus en el municipio de Mazatlán desde que inició la pandemia. Nueve en las últimas 24 horas, y cada vez son personas más jóvenes. Hubo uno de 30 años, de ahí la importancia de atender las medidas preventivas.

"Varios vehículos quemados" tras explosión en bodega de la FGR en Culiacán, Sinaloa

Síguenos en