Crisis de gobernabilidad en Mazatlán por "Frankenstein político" que creó Morena y PAS: Regidor

Al asegurar que el Ayuntamiento de Mazatlán se encuentra atrapado en un "Frankenstein político", que ha llevado a una crisis de gobernabilidad, el regidor Martín Pérez Torres y el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, se quejaron de que el alcalde Luis Guillermo Benítez busca presionarlos a base de golpes y amenazas para que Cabildo aprueba a la terna propuesta para Secretario de Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor.

Los regidores del Ayuntamiento de Mazatlán no van avalar a funcionarios con resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, sentenció el regidor pmanista, quien mencionó que la persona propuesta para tesorero es Jesús Ramón Alarcón Lizárraga, presuntamente tiene un expediente en proceso.

En el caso del secretario del Ayuntamiento que corresponde a la propuesta de nombramiento del exdiputado independiente, Édgar Augusto González Zatarain y de la Oficial Mayor, Naila Adilene Velarde Narváez, el Químico Benítez ha rechazado someter de manera individual cada nombrameinto a Cabildo.

Crisis política

Este monstruo que se formó fue consecuencia de lo que se tuvo que formar para llegar al poder en el puerto, en el cual hubo una combinación del PAS y Morena, que le dio un número considerable de regidores pasistas en este Cabildo que ahora están pidiendo que cumpla con los acuerdos, explicó.

Agregó que "se conoce fue que existen diferencias entre el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda en torno a este conflicto, que es el expresidente del Partido Sinaloense y todos estos elementos han complicado la solución a esta crisis".

Expediente de funcionarios

Destacó que el presidente municipal no ha brindado la información oportuna de sus propuestas y solamente se concretaron a entregrar dos hojas de curriculum.

No hay acuerdo en el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, pero los regidores han solicitado diálogo a Benitez Torres y no se ha logrado atender esta petición, pese a que hace ocho días tuvieron una plática para ponerse de acuerdo y ver como se podía transitar sin avances.

Este 18 de noviembre fueron convocados a una sesión y de nueva cuenta presenta la misma terna de funcionarios municipales y utilizando a los medios de comunicación, dijo que "se atengan que suena más bien amenaza que diálogo y así no se puede transitar".

Ayer en Cabildo, le dijo al alcalde Benítez Torres que tenga respeto a la institución que es el Cabildo, porque le dijo: "Qué se puede esperar de un regidor de oposición, pues que lo sea y señale lo que no está correcto y desde la primera sesión de Cabildo, en donde la declaró permanente invocando el artículo 100 del reglamento, que no es así, el Ayuntamiento está integrado 12 regidores, la síndica procuradora y el presidente (municipal) y no es unilateral la declaración".

La Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno Municipal y el reglamento, aseguró que le da el derecho de votar por si o no como edil, pero le corresponde al alcalde buscar los consenso para lograr las mayorías para el nombramiento de estos funcionarios.