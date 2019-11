Critican millonaria camioneta del alcalde de Mazatlán

Mazatlán.- La adquisición de la lujosa camioneta Tahoe modelo 2020 con valor de un millón 60 mil pesos para la presidencia municipal ha causado polémica en las distintas áreas de la población.

El regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda de Cabildo, Rodolfo Cardona Pérez, reiteró que está en desacuerdo por la adquisición del vehículo, pues no encuadra en los criterios de austeridad con los cuales se han manejado como partido:

Para mí es un gasto que no debería de realizarse, por eso no lo avalo en el Comité de Adquisiciones, enfatizó.

Mencionó que como regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda se tiene una responsabilidad en el sentido de vigilar la utilización de los recursos públicos: “Primero se debería de dar cumplimiento a satisfacer las necesidades que hay en las diferentes direcciones municipales, que hay de requerimientos de herramientas y equipos, para cuando ya se haya cumplido con esas necesidades de trabajo, entonces se podría buscar una alternativa de vehículos”, explicó.

EL DEBATE

Agregó que los de mayor necesidad son los operativos, que van dirigidos principalmente para el área de servicios públicos:

“Nuestra prioridad como Administración, al menos así yo lo veo, es el tema de la prestación de los servicios públicos, de la realización de obra pública y las tareas de seguridad pública preventiva”. Comentó que esas deberían ser las acciones en las cuales enfocarse.

Por otra parte, dijo no estar enterado de una supuesta adquisición de más vehículos para las demás direcciones o funcionarios del municipio.

Aseguró que no ha habido una propuesta en el Comité en ese sentido, por lo que no podría opinar hasta tener una propuesta específica: “Yo no tengo ninguna información oficial al respecto de que se vayan a comprar vehículos” aclaró.

Comité

Recalcó que todos son parte de la misma Administración, que cada uno tiene sus funciones y responsabilidades, pero también tienen opiniones diferentes en el mismo Comité.

Informó que no solo en el caso de la camioneta no han estado de acuerdo, sino que también se han presentado otras propuestas que no todos han avalado.

Mencionó que son seis integrantes del Comité de Adquisiciones: el presidente, el secretario, el tesorero y tres vocales, más un testigo de calidad que es la síndico procuradora, quien a pesar de tener opinión, no tiene voto dentro del comité.

Alcalde

Por su parte, el alcalde municipal Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que la camioneta es una herramienta para la ciudad, y que no la considera como un lujo, sino como una necesidad de transporte.