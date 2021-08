Críticas finanzas registran en el cierre de administración en Escuinapa

Escuinapa.- A escasos dos meses de que culmine la administración, las finanzas municipales registran una crítica situación que solo alcanza para cubrir el pago de nómina de los trabajadores, por lo que la deuda con proveedores va en aumento.

Ileana Margarita Barrón Aguilar, tesorera municipal, relató que las finanzas del municipio de Escuinapa recibieron un duro golpe desde el 2020 que el Gobierno Federal inició aplicar la reducción de las participaciones federales hasta en un 50 por ciento.

Esta situación les ha generado una gran crisis financiera, ya que de 12 millones que recibían en años pasados, actualmente reciben mensualmente entre 7 u 8 millones, recurso que se destina únicamente para el pago de nómina de los trabajadores

“Las participaciones federales definitivamente no subieron, al contrario se redujeron. En lo que nos hemos enfocado es en el pago de nómina, no queremos que los trabajadores sufran esa parte, pero financieramente no estamos bien, si nos hace falta recurso, actualmente estamos recibiendo entre 7 u 8 millones de pesos en participaciones federales al mes cuando en el primer año recibimos 10 a 12 millones”, explicó la tesorera municipal.

Comentó que en la actualidad esperan que les llegue un recurso para poder liquidar todo los pasivos que registran y con ello poder tener un mejor cierre de la administración en materia financiera.

“Estamos trabajando en el tema del predial, se han hecho otros movimientos como lo es el cobro de las antenas, pero la verdad que hemos estado sobreviviendo como hemos podido, pero sí con muchas complicaciones”, enfatizó.

Barrón Aguilar explicó que el poco recurso que llega se destina al pago de nómina que asciende de manera mensual a los 11 millones de pesos, ya que de pura nómina de personal jubilado se destinan 2 millones de pesos mensuales.

La tesorera municipal finalizó diciendo que aún faltan dos meses para el cierre de su administración, pero buscan finalizar de la mejor manera, ya que cuentan con poco recurso y sí registran deuda con proveedores que buscarán solventar en los próximos días.