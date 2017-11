Crucero  Westerdam arriba a Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El crucero Westerdam arribó esta mañana al puerto de Mazatlán.

El navío arribó con mil 981 pasajeros y 805 tripulantes.

El crucero cubre la ruta Cabo- Mazatlán- Puerto-Vallarta. El barco tiene estimado zarpar a las 17:00 horas.

OTRA NOTICIA

Noche de estrellas supera expectativas en la isla

La noche de estrellas superó la expectativa de 500 asistentes al evento realizado en la Isla de la Piedra por la Universidad Politécnica de Sinaloa, que tuvo como fin la divulgación científica y el avistamiento de astros a través de telescopios.

Divulgación científica

La rectora de la Upsin, Alma Hortensia Olmeda Aguirre, mencionó que se buscó atraer a los jóvenes a la investigación y promover los conocimientos científicos.

“Se cumplió el objetivo de que la gente acudiera, porque no es tan fácil que la gente se interese por eventos de divulgación científica. No me imaginaba qué tan fuerte eran los lazos que se estrecharon entre los habitantes de la Isla de la Piedra, que provocó que todos se involucraran al participar con actividades y talleres”.

Olmeda Aguirre se pronunció a favor de seguir realizando este tipo de eventos en la ciudad y sus alrededores, para fomentar la investigación. Dentro de los eventos, se tuvo la participación de Héctor Rago, profesor investigador de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, que impartió la conferencia magistral “diario de una onda gravitacional”.

El investigador se remontó a 1916 con la Teoría General de la Relatividad, de Albert Einstein, en la que reconoció que las ondas gravitacionales son vibraciones en el espacio-tiempo, el material del que está hecho el universo.

Posteriormente, hizo un recorrido por los descubrimientos y avances en este tema a lo largo de los años. Añadió que los ojos detectan ondas electromagnéticas, pero no pueden verse. En el pasado eran una teoría compleja y se pudieron determinar con ecuaciones matemáticas. En 1969 hubo un boom por ser detectadas.

Maximino Baltazar, estudiante de la carrera de energía de la Upsin, fue uno de los encargados de orientar a los asistentes a observar la luna y las estrellas.

Mencionó que dependiendo de la rotación de la tierra y horarios se pueden ver más astros, por lo que se pudieron observar los cráteres de la luna y las constelaciones Cola de Serpiente, el Escudo, el Águila, el Delfín, Acuario, Piscis y Pegaso.