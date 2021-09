Cruz Roja DESMIENTE caso de niño al que supuestamente se negaron a atender en Mazatlán

Sinaloa.- La directora de la Cruz Roja Delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo informó en rueda de prensa y aclaró la situación de la supuesta negación a brindarle la atención a un menor de edad quién presentó una fractura en su brazo y que además se le estaba exigiendo cierta cantidad de dinero para poder atenderlo.

La doctora encargada de atender al menor, Jacqueline Valerio, dio a conocer que el pasado día jueves 09 del mes en curso siendo aproximadamente las 19:30 horas quien llega y a simple vista se le observa que presentaba una fractura y que ameritaba realizarle un estudio, donde dicho estudio no se proporciona por la institución sino que se realiza mediante una empresa privada, la cuál tiene un costo que no es por parte de Cruz Roja sino para el particular que realiza las radiografías, así como también de que requería un traumatologo privado.

La madre del menor nunca mencionó si iba a trasladar al menor a otro lugar o sí se le atendería ahí con la radiologa y traumatologo privados por lo que no se le había inmovilizado al menor, durante ese tiempo llegaron más pacientes y la doctora encargada se ocupó con la atención de otro paciente y ya cuando regresó ya no se encontraba el menor el cuál se lo había llevado su mamá sin haber firmado el alta correspondiente.

Camáras de vigilancia de la Cruz Roja | Foto: Cortesía

De la misma manera la persona encargada de la recepción le hizo entrega del dinero que había sido cobrado como cuota de recuperación y sólo alcanzó a preguntarle que si se lo llevaría al Hospital General sin terminar de avisar sobre la decisión que habría de tomar.

A través de las cámaras de video vigilancia que se encuentran en las instalaciones de la Cruz Roja se quedó grabado el momento en que la recepcionista le regresa el dinero a la madre del menor y se desmiente la versión de que le habían cobrado cierta cantidad de dinero y que no se le brindó la atención necesaria.

Leer más: Se manifiestan policías pensionados de Tránsito Municipal en Mazatlán, exigen sus beneficios tras juicio

La licenciada, Elizabeth Sánchez Carrillo, comentó que todo esto se debe a una campaña de desprestigio por parte de personas que algún tiempo estuvieron de paramédicos en el área de socorros y por algún motivo salieron mal de aquí de la institución y por algún resentimiento se ponen a crear este tipo de situaciones que no solamente dañan a la Cruz Roja como institución, sino que también a los doctores y también a la ciudadanía que en algún momento pudiera ocupar de los servicios de dicho cuerpo de socorristas.