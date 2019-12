Cruz Roja deja de brindar servicio por falta de gasolina en Escuinapa

Escuinapa.- Durante la sesión ordinaria de cabildo salió a relucir la falta de recursos que padece la Delegación de Cruz Roja, al grado de que se ha negado el servicio de ambulancia al carecer de gasolina, denunció el regidor priista, Santos de Jesús Gómez.

Durante su participación, el edil comentó que hubo personas que lo abordaron para manifestarle la carencia de recursos que existe en esta benemérita institución, por lo cual no se ha podido atender las urgencias que se registran.

“Hay un tema muy importante. Ahora que se registró el accidente en la carretera Escuinapa-Teacapán, donde hubo varios heridos, me cuestionaron el por qué Cruz Roja no acudió, ya que se dijo que no tenían gasolina para mover la ambulancia.

Se supone que aquí en Cabildo, nosotros autorizamos recursos (recaudados de la ampliación de horarios de negocios con venta de alcohol) para diferentes instituciones, incluida Cruz Roja”, cuestionó el regidor priista.

EL DEBATE

Revisión

Dijo que se tiene que analizar cómo se está manejando el recurso que el Municipio está otorgando a Cruz Roja, ya que esta institución no puede decir “no tenemos gasolina para mover la ambulancia”, cuando de ello dependen vidas.

El regidor mencionó que otro tema que salió a relucir durante el accidente registrado la madrugada del jueves fue la poca coordinación con la Cruz Roja del vecino municipio de El Rosario, ya que casi los obligaron a acudir para atender esta emergencia, donde se registraron cinco personas lesionadas.

“También está la no participación del coordinador de Protección Civil (Jubal Rubalcaba). Una vez más, no es la primera vez que esto sucede, ya son varias veces que él como coordinador no asiste a las emergencias. Creo que tenemos que ajustarlo”, criticó.

Olivia Santibáñez Domínguez, síndica procuradora, especificó que es muy importante ver estas situaciones, porque el Municipio le está brindando apoyo a Cruz Roja, y esta no tiene por qué pretextar la falta de combustible, ya que por cada traslado a Mazatlán le cobran a los pacientes mil 600 pesos, y si no los pagan, les niegan el servicio.

Deslinde

Ante la ausencia del alcalde Emmett Soto Grave, el secretario del Ayuntamiento respondió a los cuestionamientos de que muy probablemente desde hace dos meses que Cruz Roja no recibe recursos del Municipio, ya que la empresa cervecera no se ha acercado ha efectuar el pago de su ampliación de horario, ya que sus expendios están cerrando a las horas establecidas.