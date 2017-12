Mazatlán, Sinaloa.- Son los padres de familia los que no han hecho consciencia sobre el uso de los juegos pirotécnicos que últimamente han causado muchos accidentes, aseguran autoridades de Cruz Roja.

Este año, el personal se capacitó para dar atención en este sentido y se le dará prioridad.

La directora Elizabeth Sánchez Carrillo dijo que el tema de los servicios, en Cruz Roja serán atendidos pero se dejarán de lado a fin de priorizar los casos de traslados urgentes, pues durante el 31 se contará con tres ambulancias.

“En el área de socorros tenemos tres ambulancias disponibles con dos a cuatro paramédicos, eso será el domingo y el día 1.”

Agregó que la ciudadanía no ha entendido sobre la atención que ofrecen en la benemérita institución, pues las personas no quieren cooperar cuando se les da atención y señalan que ya “aportaron” para no pagarles.

Cruz Roja se encuentra lista para la velada de fin de año. Foto: El Debate

Llamado a consciencia

En cuanto a los llamados de emergencia, la titular de Cruz Roja hizo un llamado a la ciudadanía para que sea respetuosa y no haga bromas.

“Es muy frecuente en los jóvenes y eso hace que se pierda tiempo cuando en ocasiones hay una vida en riesgo, y es la parte que no hemos podido conscientizar a los papás. Pero también hay adultos.” Agregó que durante estas fechas también se les da atención a personas en situación de calle, que no tienen recursos para atenderse.

Para entender... Operativo durante festejo

En Mazatlán, Cruz Roja dará servicio en ambulancia en Infonavit Playas, Libramiento y en la base.

En el área de hospital se contará con tres médicos, seis enfermeras y pasantes. Durante la fiesta de Año Nuevo, los elementos estarán alerta a los llamados de C-4 que se transfieren a Cruz Roja, a fin de actuar más rápido. En caso de tener ocupadas las ambulancias, se brindará atención en motocicleta.