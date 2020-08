Cuáles son las obras pagadas y no ejecutadas que no aprobó la ASE en Escuinapa

Escuinapa.- Después de que el Congreso del Estado no aprobó las cuentas públicas de Escuinapa 2017 y 2018 ha surgido una serie de declaraciones en donde los representantes de las administraciones en cuestión se han deslindado de ser responsables de algunas observaciones, como lo es el señalamiento de obras que fueron pagadas y no ejecutadas.

Tras una investigación realizada por EL DEBATE se pudo constatar el estatus que la Auditoria Superior del Estado ha emitido en el ejercicio fiscal 2017, en donde se localizaron las obras que están siendo auditadas y en las que existen irregularidades en su construcción.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El informe individual de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 2017, realizado por la Auditoria Superior del Estado, que esta publicado en el siguiente enlace; www.ase-sinaloa.gob.mx se especifica lo siguiente:

Rehabilitación del pozo profundo en San Miguel de La Atarjea

En la observación número 98 que se plasma en la pagina 81 se brinda un informe detallado del expediente de obras número 7, que corresponde a la rehabilitación del pozo profundo en San Miguel de La Atarjea, en donde se informa que no se integró de forma completa su expediente.

“Con la revisión física y documental de la obra 7, rehabilitación del pozo profundo en San Miguel de La Atarjea de Escuinapa Sinaloa, que forma parte de la muestra de la auditoría, se constató que se destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para la construcción de la obra en cita por un importe de 680 mil 379.92 pesos, observaciones que no están beneficiando a la población, ya que la obra no se encuentra concluida, ni operando”, se lee textualmente en el documento.

Así mismo durante la inspección física de la obra se observó que existen volúmenes de conceptos de obra estimados y no ejecutados por un importe de 634 mil 254.20 pesos, con cargos a los recursos del FISMDF.

En el documento se muestra el acta administrativa número 009/CP.2017 con fecha 09 de julio de 2018 en donde se especifica puntualmente los concentos que tenían que haberse efectuado en la rehabilitación del pozo profundo de San Miguel de La Atarjea, del cual no se aplicó solo 2 de los 18 que conformaban esta obra hidráulica con la que se pretendía brindar agua potable a los habitantes de este poblado sureño.

Respecto al pago de la obra no se cobró en el ejercicio auditado (2017), se les dará seguimiento en la próxima auditoria a realizarse por un importe de 662 mil 783.89 pesos que corresponden al importe a pagar al contratista, ya que la obra no está concluida y tampoco en operación y existe in importe faltante de 17 mil 596.03 pesos, correspondiente al cargo adicional por conceptos de inspección, control y vigilancia, el cual se encuentra observado.

Construcción de una noria en La Hacienda de La Campana

La construcción de una noria de 4 metros de diámetro y 10 metros de profundidad en La Hacienda La Campana es la otra obra que es parte de esta polémica, ya que fue pagada y no fue ejecutada.

“Con la revisión física y documental de la obra número 11, que es la construcción de la noria de 4.00 mts de diámetro y 10 mts de profundidad en la localidad de Hacienda La Campana (El Pochote) que forman parte de la muestra de auditoría se constató que se destinaron recursos del FISMDF para la construcción de la obra por un importe de 624 mil 196.48 pesos observando que no está beneficiando a la población ya que la obra no se encuentra concluida, ni operando”, se lee en el documento.

Según el acta administrativa número 009/CP.2017 del 09 de julio de 2018; de los 12 conceptos a realizar en la noria de Hacienda La Campana solo se aplicaron 3, por un monto de 169 mil 456.61 pesos, los otros 9 conceptos no fueron ejecutados y equivalen a un monto de 326 mil 927.74 pesos.

“La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emitió el pliego de observaciones por un monto de 408 mil 053.47 pesos atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos de FISMDF de la obra citada, la cual no está beneficiando a la población en pobreza ya que no se encuentra concluida, ni en operación”, se lee textualmente en el informe de la ASE.

La administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán se mantuvo todo el ejercicio fiscal de 2017, se retiró en enero para buscar la re elección, obteniendo la derrota electoral ante el morenista Emmett Soto Grave. Por lo que decidió retomar la presidencia en julio de 2018 para culminar con su mandato.

Fernanda Oceguera Burques, fue asignada por el Congreso del Estado como la primera alcaldesa mujer en Escuinapa, estando al frente del municipio del 25 de enero al 9 de julio.