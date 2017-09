¿Cuánto cobró D´Alessio por cada canción que interpretó?

Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlecos cantaron y corearon cada tema de Lupita D´Alessio y disfrutaron de la interpretación de las canciones de la artista. Lo que no saben es que cada canción que interpretó tuvo un costo aproximado de 68 mil 181.81 pesos, ya que a la artista se le pagó la cantidad de 1 millón, 300 mil pesos más impuestos lo cual sube a 1 millón 500 mil pesos por interpretar en su show de hora y media, que incluyó veintidós canciones.

La cantante subió al escenario a las 11:25 horas y terminó a la 1:00 de este sábado.

Desde un principio que se dio a conocer la cantidad que cobraría D´Alessio, desató una serie de revuelo, por tratarse de una suma demasiada alta. Aún así la Plazuela República lució con un lleno total, como pocos años se había visto el día del Grito de Independencia en actuaciones con artistas como Napoleón, Gerardo Bazúa, y Edith Márquez.

Otra de las polémicas que se desató a raíz del dinero que se le pagaría a la artista, fue la incógnita de dónde saldría esa cantidad, ya que el alcalde Fernando Pucheta, argumentaba que parte de esa cifra la pagaría el gobierno estatal, pero al último fue Raúl Rico quien confirmó que sería el Ayuntamiento a través de Cultura quien pagaría esa fuerte suma.

La artista deleitó a todos y dejó al pueblo mazatleco satisfecho, pese al calor que la atosigo desde el primer momento en que puso en pie en el escenario, los dos abanicos que estaban en la parte de enfrente no fueron suficientes para bajar la temperatura y disminuir los estragos.

Entre las piezas que cantó figuran, Tiempo de Rosas, Juro que no volveré, La Diferencia, Leona Dormida, Te estás pasando, Ya no regreso contigo, No preguntes con quién, Mudanzas, Como tú, Punto y coma.

Durante la hora y media rindió homenaje a Juan Gabriel con algunas de sus interpretaciones.

Se hizo acompañar de 10 músicos y de tres coristas entre ellos su hijo César D´Alessio.

Uno de los momentos más esperados por el público fue sin duda cuando la cantante interpretó el tema Mudanzas, canción que corearon de principio a fin, por último cerró su actuación con el tema de Mentiras, esto luego de regresar al escenario tras bajarse y anunciar su retirada.

El alcalde Fernando Pucheta había compartido que el cantante Julión Álvarez estaría como invitado especial en el festejo de Independencia, pero al artista no se le miró en la Plazuela República.