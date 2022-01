Cuarta ola ha superado los contagios registrados en Escuinapa suman 205 casos positivos de Covid-19

Escuinapa, Sinaloa.- Durante la segunda sesión de Consejo Municipal de Salud, el área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 anunció que Escuinapa, Sinaloa, ha superado los 205 casos positivos de Covid-19, en donde destaco el aumento en la propagación del virus, pero su agresividad ha descendido al registrarse cero casos en hospitalizaciones y fallecimientos.

Adoptando nuevos protocolos de salud, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez realizaron la segunda sesión del Consejo Municipal de Salud en los pasillos de palacio municipal, a donde asistieron los representantes de las diferentes instituciones de salud pública, funcionarios municipales de las diferentes instancias de gobierno, así como estatales de Coepris y Vialidad y Transportes.

Arsenio Ramírez Villela, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 informó durante la sesión que las hospitalizaciones por Covid-19 en Escuinapa están en cero, así como las defunciones, pero sí existe una transmisión activa de esta nueva variante de coronavirus.

"Hasta el corte del día de ayer (9 de enero) tenemos confirmados 132 casos registrados en plataforma del sistema nacional de Covid-19 de las cuales las diferentes instituciones de salud que están participando en este registro es el IMSS con 52 casos, el resto es de la Secretaría de Salud a través del hospital general y del Centro de Salud”, especificó.

Dijo que lo que les llama la atención es que de estos 132 casos el 40 por ciento no tienen vacunas registradas, por eso es sumamente importante fortalecer en estos momentos el esquema de vacunación y difundir en la población lo importante que es acudir a vacunarse para evitar casos graves y defunciones.

Ramírez Villela informó que con esta nueva administración estatal se ha venido a sumar la información de laboratorios privados a la notificación de pruebas que ellos realizan. Al día sábado 8 de enero se tiene notificado que se han atendido a 176 personas que se les realizó la prueba Covid-19, de las cuales 74 casos resultaron positivos, sumándose a los 132 que la Secretaría de Salud tiene registrado suman 205.

Fue el día miércoles 5 de enero cuando la demanda de pruebas rápidas de Covid-19 aumentó en los laboratorios particulares; destacó que muchos de estos pacientes lo hicieron por iniciativa propia, sin recomendación médica al presentar los síntomas.

Añadió que el material para realizar las pruebas rápidas para detectar Covid-19 se han agotado y se espera que la Secretaría de Salud mande en los próximos días para poder dar continuidad a la detección oportuna de casos que permita frenar la propagación del virus.

Se realizarán las gestiones para que la clínica del Issste e Imss Bienestar en comunidades se les abastezca de material para que también se realicen pruebas gratuitas en la zona rural del municipio.

Arturo Rizo, médico especialista en Covid-19 dijo que según la sintomatología que se ha registrado en las personas contagiadas, indican que la variante ómicron a llegado a Escuinapa, ya que el cuadro médico que están presentando es muy distinto a la variante delta.

Lo que ha venido a cambiar el diagnostico

“Decirles que las pruebas rápidas hay un 40 por ciento de falsos negativos, el hecho de tener muchas pruebas no quiere decir que vamos hacer más diagnostico. En muchos lugares como el DF con tan solo presentar los síntomas se está aislando a las personas por 5 días”, especificó.

Alertó que para esta nueva variante ómicron es necesario que la población se proteja con cubrebocas de mayor protección y no con cubrebocas de tela, ya que es mucho más contagiosa y muy difícil de detener el virus.

El médico recomendó a la autoridad municipal no paralizar de nueva cuenta la economía del municipio, al tomar medidas extremas de cierre de negocios y espacios públicos, ya que esta nueva variante no se transmite en objetos, se trasmite vía aérea a través de la saliva de una persona contagiada, de ahí la importancia del uso obligatorio de cubrebocas, de la aplicación del gel antibacterial, aplicar una sana distancia, pero lo primordial es no permanecer en lugares en donde exista poca ventilación.

“Cerrar espacios públicos que están al aire libre no tiene ningún sentido, eso se ha visto que perjudica a la economía de los lugares, la idea es normar para que la gente entienda que solo debe asistir algún lugar si es necesario, que no deben llevar niños, ya que al no estar vacunados son más propensos al virus”, explicó.

El médico finalizó diciendo que la regulación de medidas que se están haciendo en otros lugares es diferente a las que se tomaban en un principio de la pandemia, porque la economía de los lugares ha sufrido mucho, no se deben tomar medidas tan severas, ya se vio que eso no sirve, tampoco poner tapetes con cloro, lavar la ropa, las verduras. El virus esta en el aire, lo que funciona es ponerse el cubreboca, lavarse las manos, el distanciamiento y evitar estar en lugares cerrados.