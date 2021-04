Cuatro integrantes de una familia son despedidos por actos de campaña en Escuinapa

Escuinapa.- Karina Castañeda Rodríguez, ex directora de Turismo desmintió las declaraciones hechas por Saúl Acosta Alemán, secretario del ayuntamiento de Escuinapa asegurando que ella no ha participado en actos políticos, que quien ha estado activo con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es su esposo, pero que él no es funcionario.

La ex directora de Turismo, dijo que fue el lunes pasado, cuando a través de la Oficialía Mayor se le informó de su despido.

“Mi despido es injustificado, porque yo en ningún momento he participado en algún acto político, inclusive siempre me mantuve al margen, les puedo decir y asegurar que no hay ninguna fotografía o video que compruebe que yo acudí algún evento de campaña a favor de algún candidato. Quien está activo y está apoyando a Morena es mi esposo”, expresó la ex funcionaria municipal.

En los pasillos del palacio municipal a las afueras de Oficialía Mayor se encontraba Castañeda Rodríguez y estaba acompañada de un joven, quien laboraba en el almacén y su cuñada que se desempeñaba como secretaria del presidente, quien también fue despedido.

“Fuimos cuatro a quienes nos despidieron injustamente, fui yo (directora de Turismo), mis cuñadas, una que laboraba en DIF y la otra era la secretaria del presidente y el sobrino de mi esposo que trabajaba en el almacén, pero ninguno de nosotros participó en ningún acto político”, expresó Castañeda Rodríguez.

La joven funcionaria lamentó las acciones de represión tomadas por el actual gobierno y dijo que desde el lunes pasado la mantenían en vueltas, ya que requería hacer de manera formal la entrega recepción de su departamento.

Las cuatro personas despedidas se mantenían en negociaciones, ya que hasta la mañana del miércoles permanecían en análisis si aceptaban la liquidación que el municipio les ofrecía o si entablarían un proceso legal por despido injustificado.