Mazatlán.- Héctor Melesio Cuén Ojeda aseguró que en las elecciones de 2024 el Partido Sinaloense va a ganar la Alcaldía de Mazatlán y en 2027 va a ganar la Gubernatura de Sinaloa, con trabajo duro y aprendiendo de las experiencias del pasado, en que otros los han defraudado.

El fundador y líder moral del PAS dijo lo anterior durante un evento de asignación de delegados y presidentes de subcomités, realizado la tarde del viernes en un salón de la colonia Francisco Villa.

Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAS, dijo que están haciendo una gira por todo el estado, en seguimiento al acuerdo del 20 de febrero, de la Asamblea Estatal del PAS, cuando se eligieron presidentes y presidentas de comités directivos municipales, y luego harán una gira con las estructuras completas (colonias).

“Habremos de dar una pelea fuerte en el 2024…, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando”, con compromiso y lealtad, añadió.

PRONTO HABRÁ NOTICIAS: CUÉN

Durante su participación en el micrófono, Cuén Ojeda expresó algo que ya generó expectación:

“Ya estamos ahorita en lo que no se imaginan: en las próximas semanas seguramente les voy a dar la noticia, donde nosotros vamos a tener la conexión directa en la Federación, directamente allá en la Ciudad de México”.

Confirmó que han sostenido pláticas en la Ciudad de México, con líderes nacionales de partidos, y que van a participar en el próximo proceso electoral (2024).

Señaló que aunque en 2021 no les fue muy bien, el PAS sin duda fue el mejor partido local en México, con mejores resultados.

“Nosotros no estamos cansados, cuando mucho a veces nos entumimos, es lo que no queremos que pase, tenemos que seguir trabajando, porque a la vuelta de la esquina, y la vuelta de la esquina no es 2024, la vuelta de la esquina es 2027, cuando el PAS va a ganar la Gubernatura del Estado de Sinaloa, para eso nos estamos preparando”, recalcó.

El que persevera alcanza, la única manera de obtener resultados es seguir trabajando, insistió.

Agradeció a quienes colaboran con el proyecto político que es el PAS, y agradeció a los presidentes de los subcomités que aceptan de nuevo la responsabilidad, pero se va a evaluar, no quieren gente que simula que trabaja, pues hace mucho daño, y no se quiere defraudar a la ciudadanía ni a los que sí trabajan.

Destacó que el PAS busca hacer contacto con sus 628 subcomités en todo el estado, con sus 3 mil 400 comités seccionales, con las 64 mil manzanas en todo el estado, que así van a ganar.

“Hoy más que nunca estamos convencidos de que la que viene es nuestra… sin embargo, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo con mucha planeación estratégica, con mucha participación ciudadana”.

Dijo que tras su salida de la Secretaría de Salud, algunos decían que él iba a regresar de presidente del PAS, pero no, ahí está Corrales Burgueño.

“Yo llego como un soldado más, al igual que ustedes, a trabajar a lo largo y ancho del estado de Sinaloa… vamos a trabajar 20 (horas al día)”.

Las puertas del PAS están abiertas, pero para gente que impacte positivamente, “se reserva el derecho de admisión”, aclaró.

Recalcó que se enojaron con él, pero no lo echaron de la Secretaría de Salud por flojo o corrupto, “yo ni supe por qué me la quitaron”.

Pero, abundó, ya se sabe que está en pláticas con el Gobernador Rubén Rocha Moya, que hay armonía entre ellos.

En 2024, dijo, se elegirá presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, y presidencias municipales, y ocho gubernaturas, y en el PAS “nos estamos preparando”.

“¿A poco no vamos a ganar Mazatlán en la que viene?, claro que vamos a ganar Mazatlán, ya lo demostramos”, advirtió.

LAMENTA REVESES

Cuén Ojeda, durante su discurso, lamentó que otros los hayan traicionado, los hayan abandonado, que hayan violado acuerdos, pero que el PAS no va a actuar mal, va a hacer lo que debe hacer.

Pero, “a la otra tenemos que ponernos abusados”, expresó y puntualizó que han tenido mucho aprendizaje, por ello van a tener mucho cuidado.