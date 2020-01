Cuesta de enero pega duro a tianguistas de Mazatlán

Mazatlán.- Los vendedores del tianguis ubicado en la colonia Juárez reportaron una baja considerable en sus ventas debido a la cuesta de enero.

El líder de los vendedores del tianguis, Octavio Loaiza, informó que tras el inicio de año, 25 compañeros dejaron de ir a trabajar.

Está fallando mucha gente con permiso porque las ventas bajan, argumentó Loaiza.

Los comerciantes sienten preocupación pues no han vendido sus productos como ellos estimaban y algunos argumentaron que no han ganado ni para los permisos.

Afectaciones

Los tianguistas lamentan las bajas ventas originadas por la cuesta de enero.

“Tengo dos domingos que no he vendido nada y pagamos permisos. Ya no tenemos ni para comer, somos más de 40 locales en las mismas”, comentó Dalia González, vendedora.

Hay afectaciones en los trabajadores, pues no han tenido éxito en sus negocios desde el 3 de enero.

Las ventas han bajado muchísimo, está solo. Todos estamos preocupados porque no estamos vendiendo. Hay crisis por la cuesta de enero, expresó María Cecilia Rodríguez, tianguista.

Esperanza

Los locatarios esperan que la situación mejore para Semana Santa y el Día del Niño.

Estamos esperando con ansias Semana Santa. Se vende el short playero y las playeras. También se vende el Día del Niño, comentó Sugey Lizárraga, vendedora de ropa infantil.

Octavio Loaiza explicó que las buenas ventas varían dependiendo de los puestos.

“Las ventas se reactivan para el Día del Niño y el Día de las Madres, pero no es para todos, para algunos empiezan a mejorar en febrero”, expresó el líder de los tianguistas.