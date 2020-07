¡Cuidado con el uso de las tabletas y celulares!

Mazatlán.- Desde alteración en el sueño, alteración emocional, déficit de atención, psicosis, ansiedad, problemas de conducta o depresión por los contenidos que pueden llegar a ver en dispositivos como celulares y tabletas, son algunos de los riesgos en la salud de los pequeños que usan de manera excesiva las pantallas, alertó la Dra. Perla Janeth Lizárraga Rodríguez, subdirectora de Promoción de la Salud.

Además informó que existe un riesgo inminente en el uso excesivo de estos dispositivos en menores ante la emisión de radiación al que el niño se expone, pues los niños son más sensibles a estos agentes de radiación como luz led, lo que puede causarles daño en los ojos y otras enfermedades como el cáncer.

Los límites

Indicó que ante los diversos riesgos y cambios negativos que pueden tener los menores por el uso excesivo de celulares y tabletas o pantallas en lo general, la Secretaría de Salud no recomienda para nada el uso de los mismos, sin embargo, mencionó que se puede llegar a permitir en tiempos limitados, de acuerdo a los grupos de edades.

“Realmente no es para nosotros nada recomendable, incluso la OMS no lo recomienda. Un niño menor de 2 años nunca debe usarlo; de 2 a 5 años debe de tener racionado y no pasar de 30 minutos al día; de 5 a 12 años no deben de usarlo más de 1 hora; con mayores de 12 años hay que vigilar el uso y restringirlo a un máximo de 2 horas al día, pues puede afectar en habilidades sociales, escolar, etc.”, recomendó.

Una adicción

Asimismo, agregó que en general no es recomendable porque los dispositivos electrónicos le impiden socializar al niño de una manera natural, se vuelve un adicto a los estímulos que el aparato le puede otorgar, además que lo vuelve sedentario y cuando no está con la tableta, puede estar ansioso por jugar o por hacer actividades en el dispositivo.

Agregó que el descanso no será el óptimo y se puede exponer a información que puede no estar de acuerdo a su edad y nivel de comprensión.

