¡Culichis solidarios! Donan apoyos para damnificados por 'Nora' en San Ignacio, Sinaloa

Sinaloa.- Una vez más, los sinaloenses están demostrando ser solidarios y unidos, cuando de apoyar a las personas en situación de desgracia se trata.

En esta ocasión en los tres módulos instaladas en Sam's Obregón, Tres Ríos, y la Catedral de Culiacán, se ha estado creciendo desde la mañana de hoy, víveres, agua, artículos de limpieza, ropa, calzado y demás para damnificados por inundaciones tras el huracán Nora en San Ignacio, Sinaloa.

El alcalde de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez así como su esposa la directora de DIF municipal, bastante emocionados, expresaron su agradecimiento a todas las personas que se han arrimado a hacer su donación.

"Desde ayer se convocó a los ciudadanos de Culiacán a sumarse a esta noble causa, de ayudar a nuestros paisanos de San Ignacio que perdieron sus pertenencias a causa de la tormenta Nora, es impresionante ver cómo la gente ha respondido, desde la sociedad hasta los empresarios, Dios les multiplique toda su bondad * expresó el edil.

El alcalde Iván Ernesto Báez Martínez y su esposa la directora de DIF municipal Elizabeth Covarrubias de Báez atendiendo el módulo de la Catedral | Foto: Cortesía

Además añadió de la fundación de la doctora Elga, ya se encuentra en Piaxtla repartiendo cloro a las familias afectadas.

Dijo que estarán instalados hasta las 18:00 horas del día de hoy, para quienes gusten acudir a llevar algún donativo.

Por último mencionó que a manera personal, estará repartiendo más de mil galones de agua embotellada, 2 mil carteras de huevo, 2 toneladas de frijol, 2 toneladas de arroz, 3 toneladas de harina de maíz, mil 500 paquetes de papel higiénico y mil 500 litros de aceite comestible.

Leer más: Por aparición de socavón, mantienen cierres momentáneos en la autopista Mazatlán-Culiacán

"Siempre me ha gustado apoyar de manera personal, pero sobre todo en estás situaciones de desgracia, esto viene de muchos años atrás, no de ahora que soy alcalde, gracias a Dios, he podido hacerlo y lo seguiré haciendo mientras pueda" concluyó el edil.