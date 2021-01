Culmina operativo Guadalupe-Reyes sin hechos de alto impacto en Escuinapa y Rosario

Escuinapa.- En los municipios del sur de Sinaloa, autoridades policiacas reportan un saldo favorable en donde no hubo hechos de alto impacto que lamentar, en el área de vialidad sí se registraron la muerte de varias personas involucradas en accidentes.

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que en Escuinapa hasta la tarde del 6 de enero se obtuvo un buen resultado del operativo Guadalupe-Reyes, al no registrarse hechos de alto impacto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Podemos informar que hubo un saldo favorable del operativo Guadalupe-Reyes, no hubo muertes por acciones dolosas, por disparo de armas de fuego, ni tampoco tuvimos el reporte de niños quemados por el uso de pirotecnia”, mencionó.

Dijo que en el área de vialidad fue en donde hubo varios accidentes en donde hubo pérdidas humanas que fue el atropellamiento de un adulto mayor en la carretera Escuinapa-Teacapán, a la altura de la comunidad de Celaya, en La Concha en donde un tráiler atropelló a una persona y varios accidentes de motocicletas en donde los tripulantes de las unidades de dos ruedas fallecieron en el hospital.

“Podemos decir que es un saldo blanco, porque no tuvimos muertos por hechos violentos, solo en accidentes, respecto a detenciones por faltas administrativas fueron alrededor de 11 personas”, mencionó.

El jefe policiaco aprovechó para agradecer a la población escuinapenses por acatar las recomendaciones, ya que la gran mayoría de la población atendió el llamado de festejar Nochebuena y Fin de Año en sus domicilios y no en las calles con grandes multitudes. Esto ante la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia de Covid-19.

Manuel Antonio Pineda Domínguez, presidente municipal informó con agrado que en El Rosario no hubo pérdidas humanas que lamentar durante las fiestas decembrina.

“Afortunadamente no tuvimos defunciones, ni lesiones por pirotecnia, hubo accidentes, carros que se salieron de las rúas, que se volcaron, pero afortunadamente no hubo decesos por el exceso de consumo de alcohol, de drogas o fiesta no hubo”, expresó el presidente municipal.

Dijo que no hubo bailes con grandes conglomeraciones, la gente prefirió celebrar estas fechas en familia y no en grandes multitudes en donde expusieran su salud.

“La población sí acató la recomendaciones de celebrar en casa, no al 100 por ciento, pero si por dar un ejemplo el Club de Leones convocó a su baile tradicional de fin de año y no se realizó porque la gente no mostró interés en asistir, prefirieron mantenerse en su hogar a lado de su familia”

Pineda Domínguez comentó que como autoridad continúan con el llamado a la población e mantener las medidas preventivas que eviten el contagio de Covid-19, mucha de la población si atendieron estas recomendaciones, pero algunas sí han mostrado un relajamiento social al no implementar en su vida cotidiana el uso de cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y una sana distancia.