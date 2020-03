DIF El Rosario organiza frente al Coronavirus, COVID-19

El Rosario.- El día de ayer, luego de que el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, declaró en sesión permanente al Comité Municipal de Salud, la Presidenta de la Institución DIF Rosario, reunió al personal de la paramunicipal para organizar a su estructura frente a esta grave contingencia:

"Tenemos un problema más serio que la misma enfermedad y es la falta de conciencia de muchos ciudadanos, así que nuestra principal labor va a ser convencerlos de que necesitamos de su ayuda para que se unan a esta etapa DE PREVENCIÓN, ya que si nos confiamos podríamos colapsar como pasó en la ciudad origen de este terrible brote" expuso María Luisa Benítez de Pineda.

La esposa del alcalde rosarense, prosiguió en su argumento, compartiendo al personal que por disposiciones de la esposa del Gobernador, Rosy Fuentes de Ordaz, las seis guarderías del Municipio, así como el Centro de Rehabilitación (CRIM) se unirán al receso de las instituciones porque son las principales fuentes de aglomeración de personas.

Para contrarrestar lo anterior, en lo que resta de esta semana, los fisioterapeutas estarán brindando capacitación a los pacientes para que en sus casas, de forma individual o con la ayuda de algún familiar, hagan los ejercicios correspondientes para que no se detenga el ritmo de su recuperación.

En lo que respecta a las oficinas centrales, se pide a la ciudadanía que se acerque a Sistema DIF solo a realizar gestiones de vital importancia, de no ser así se le negará la atención, dado que lo ideal para prevenir que esta enfermedad dañe a la población, es que las familias permanezcan estrictamente resguardadas en casa del 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, período de receso general.

En lo que respecta a los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, seguirán funcionando activamente, en sus horarios establecidos en cada comunidad, pero con la aplicación de medidas de higiene estrictamente vigiladas por el promotor de salud de cada asentamiento, síndico o comisario; y a los beneficiarios se les pedirá QUE VAYA UNA PERSONA POR FAMILIA AL COMEDOR COMUNITARIO PARA QUE RECOJA LOS ALIMENTOS Y LOS LLEVE A CASA, para evitar en ese período cualquier tipo de aglomeración.

Se le pide encarecidamente a la población rosarense, que cuide a su familia, atendiendo todas las medidas de prevención: Lavarse constantemente las manos, evitar contacto físico con otras personas, no salir de casa innecesariamente, cúbrase nariz y boca cuando estornude y deseche el papel, no se toque ojos y nariz con las manos sin haberse lavado, no compartir utensilios personales y limpiar constantemente las superficies u objetos que se toquen con frecuencia.

"No podemos sancionar a quien no desee hacerse responsable de prevenirse ante esta pandemia, pero sí les pido de la manera más atenta, que si aman a sus familias, se cuiden mucho" puntualizó Benítez de Pineda.