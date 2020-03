DIF Rosario se manifiesta en favor del Movimiento #UnDíaSinNosotras

El Rosario.- Esta mañana, la Presidenta de Sistema Municipal DIF Rosario, María Luisa Benítez de Pineda, expresó su postura frente al movimiento “El 9 ninguna se mueve”, el cual es una iniciativa que nació por la falta de respuesta de las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres.

"En Sistema Municipal DIF Rosario, nos manifestamos en contra de LA VIOLENCIA DE GÉNERO, razón por la que respetaremos que LAS MUJERES que laboran en esta institución, y que deseen unirse al movimiento #UnDíaSinNosotras puedan hacerlo si así lo desean, sin sanciones administrativas ni justificación previa ni descuento salarial” expuso la esposa del alcalde rosarense.

Este movimiento identificado como #UnDíaSinNosotras forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, eventualidad que se celebra el 8 de marzo.

“Este no es un día de asueto o descanso, no se trata de no trabajar y salir de compras o de paseo... #UnDíaSinNosotras es negarle nuestra presencia al mundo, en un grito que clama justicia a tanta muerte de féminas que han quedado impunes... ¡Ni una más!" manifestó la Primera Dama de El Rosario.

Especial

Las oficinas de Sistema DIF estarán abiertas en el horario normal de atención a la ciudadanía, pero los departamentos cuyas titulares son damas, no brindarán atención sino hasta el martes, dado que a las trabajadoras de la paramunicipal estarán respaldadas para, incluso, no responder a llamadas telefónicas que genere su área.

“Estamos uniéndonos a este movimiento con mucho respeto y contundencia. Sabemos que es difícil que la información llegue a toda la ciudadanía y si por alguna razón una persona viene buscando un servicio, cuya titular no haya laborado, se les explicará la razón de la ausencia y se pedirá que regrese al día siguiente para ser atendido” refirió la Directora de DIF, Hilda Verenice Pedraza Vizcarra.