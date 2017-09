DIF entrega despensas a maquiladoras de camarón

Las trabajadoras de las maquiladoras de camarón recibieron por primera ocasión, despensas para apoyo de su economía familiar por parte del Sistema DIF.

El alcalde Fernando Pucheta Sánchez, dijo estar satisfecho que se le entregue este primer apoyo de tres que se darán en los siguientes meses, ya que las maquiladoras de camarón son un sector muy desprotegido.

Foto: Cortesía

“Me siento honrado de contar con la oportunidad de apoyar a los trabajadores de este sector, con quienes empatizo de manera muy especial, yo fui uno más de ustedes y me siento orgulloso de mis raíces. De apoyar a mujeres que trabajan dignamente para llevar el sustento a sus hogares

"Conozco los retos a los que se enfrentan cada día, el levantarse a las 4 de la mañana a descabezar camarón y terminar con las manos desgastadas porque así lo viví y no es un cuento, por ello, hoy el sector cuenta con todo el apoyo y respaldo de mi gobierno”.

Foto: Cortesía

A su vez, la presidenta del Sistema DIF Mazatlán, María Teresa Gallo de Gil, agradeció a la Señora Rosy Fuentes de Ordaz el envío de 480 despensas para un número igual de trabajadoras, ya que este grupo de empleadas al igual que los pescadores atraviesan una situación difícil, ante la veda del camarón.

Gallo de Gil, indicó que este apoyo se gestionó en DIF Sinaloa, ya que antes sólo estaba considerado enviar apoyo a los pescadores, pero las mujeres que trabajan en la maquila de camarón, también requieren de apoyo en temporadas de inactividad.

Foto: Cortesía

El Sistema DIF Mazatlán, realizó un censo en las distintas congeladoras donde se maquila camarón para identificar a las mujeres y hombres que viven de esta actividad y entregarles el apoyo. En la entrega estuvo presente, Balbina de Medrano, integrante del voluntariado de DIF Sinaloa.

HECHOS RELACIONADOS.

Empleados protestan por falta de pago de prestaciones

Mazatlán, Sin.- Cerca de 70 empleados del Centro de Salud se manifestaron con pancartas de manera momentánea y pacífica para exigir el respeto a sus derechos laborales y el pago de 45 a 65 mil pesos por empleado por concepto de la convocatoria de profesionalización

La cual está retrasado desde mayo de este año, además de ser afectados en insumos, entrega de uniformes, vales de despensa, viáticos, materiales y pagos a terceros porque la Secretaría de Salud no está al corriente con diversas instituciones.

Foto: EL DEBATE

Guillermo Delgado Estrada, secretario sindical de la Subsección 1, Sección 44, exigió que se respeten los derechos de los empleados conforme a las condiciones generales de trabajo que Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud deben de otorgar.

“Es un paro simultáneo que se está dando en distintas partes de la entidad porque los empleados ponen de su bolsa los insumos, papelería, gasolina, y casi todo lo que se necesitan para el desarrollo diario de sus labores, además de que la Secretaría de Salud no cumple con el pago a terceros pero sí son descontados vía nómina y no pueden ser solicitados por los trabajadores porque no se está al corriente de los pagos.”

Foto: EL DEBATE

Los empleados afectados dicen que administración solo les dice que “no hay dinero”, por lo que las necesidades son imposibles de solucionar, ya que les exigen resultados y no les pagan lo que les corresponde.