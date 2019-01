Daianna Sánchez: Es mi mayor sueño ser reina del Carnaval 2019

Mazatlán.- La candidata Daianna Sánchez, de 23 años, quien nació en este puerto el 17 febrero de 1995, acaba de terminar sus estudios en cosmetología. Ahora se centra en su etapa de candidata. Busca ser reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, que este año lleva por título “Equinoccio: El renacer de los sentidos”, y se celebrará del 27 febrero al 5 de marzo.

Foto: Sergio Pérez.

Sueña ser reina

Indica sentirse muy entusiasmada por ser una de las mazatlecas que aspira a ser parte de los soberanos que dejan plasmado su nombre en la historia mazatleca.

“El carnaval, aparte de ser la máxima fiesta de los mazatlecos, estar de candidata es algo que me está haciendo crecer como persona, como mujer. Aparte, he conocido mucha gente, he aprendido a vencer miedos. El carnaval me ha dejado un gran apoyo de mi familia, ha estado conmigo en todo momento. Fueron los que me motivaron a estar aquí y los que día con día me tienen firme en ir por mi sueño.”

Foto: Sergio Pérez.

Detalla que quiere tener la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán por su amor por la tierra que la vio nacer.

“Quiero tener la corona del Carnaval, es una plataforma muy amplia que me puede abrir muchas puertas. Aparte de todas las enseñanzas, se ha convertido en mi mayor sueño; los sueños para los cuales estoy comprometido y me estoy preparando. Es realizar un sueño que todo mazatleca tiene desde niña, sea o no reina, sé que va hacer algo que nunca voy olvidar, siempre lo voy a tener presente en mi vida.”

Indica que admira a todas las reinas que han portado la corona del carnaval porque hacen un gran sacrificio para ir en busca de la corona, pasan por estrés y siempre hacen un buen papel.

Foto: Sergio Pérez.

Deseo de ayudar

De llegar a ganar intentará motivar a los jóvenes para que sean emprendedores, que crean en ellos, que confíen en ellos, luchen por sus sueños, y que desarrollen sus habilidades, lo cual les permita crecer como ser humano.