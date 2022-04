Dan el banderazo para el operativo de Semana Santa en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Encabezado por el alcalde Octavio bastidas manjarrez acompañado de algunas autoridades se dio oficialmente el banderazo al inicio del operativo de Semana Santa en San Ignacio, Sinaloa.

En su mensaje el edil indicó que el tema que los ocupa hoy en día es muy importante y que la prevención es muy fundamental y el trabajo que se va a realizar a lo largo y ancho de la demarcación territorial del municipio "tenemos que darle la importancia que se merecen ya que la responsabilidad recae en la administración pública y nosotros tenemos que velar acondicionar, pero sobre todo proporcionar la seguridad a los ciudadanos" expresó.

Dijo que sin duda van a tener una afluencia importante de visitantes, no solo aquí en la cabecera, sino en las playas y los destinos turísticos que se abarrotan en estos días y que ellos medianamente con los recursos y la coordinación con las diferentes corporaciones necesitan estar muy pendientes para salvaguardar la vida de las personas que es lo principal.

"Hoy como alcalde nos tocó el privilegio de iniciar esta temporada que se requiere revivir la cuestión turística de tal suerte que les tenemos qué responder y ojalá y Dios quiera no suceda ningún percance no queremos que en San Ignacio haya accidentes, no queremos que en las playas las personas tengan algún problema, igual las personas que se desplazan por las carreteras, queremos que se diviertan en nuestras fiestas y no se ocasiona ningún disturbio, hay que velar por eso hay que pelear por eso nos queremos que la gente disfrute la fiesta en sana paz" manifestó.

Inicia operativo de Semana Santa en San Ignacio, Sinaloa | Foto: Yolanda Tenorio

Dijo que no se trata de ponerle una estrella al presidente "se trata qué las cosas salgan bien que nuestros ciudadanos estén bien, ese es el propósito, y como se los digo y se los pido que por favor nos apliquemos en nuestros responsabilidad" concluyó el edil.

Por su parte el director de los Centros de Salud, Alfonso lafarga Zazueta, señaló qué siete de los ocho centros que existen en el municipio se encontrarán activos con guardias las 24 horas para atender cualquier emergencia mencionó que el único que permanecerá cerrado será el de piaxtla ya que en este lugar no se realizan actividades, de igual manera dijo que el hospital integral también estará al pendiente para atender cualquier situación.

Mientras tanto el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Luevanos Salas, mencionó que se estará trabajando con 21 elementos de seguridad pública y dos tránsitos, cinco patrullas, dos motos y dos Racer, protección civil trabajará con 26 personas y dos vehículos, Cruz Roja con dos ambulancias y cuatro paramédicos, en salud serán seis personas, para la playa se utilizarán voluntarios de Protección Civil, buzos y dos lanchas también se instalarán mantas llamando a la prevención sobre los semovientes, también dijo hacerle un llamado a las personas que se sorprendan realizando quema de basura, porque al igual se les aplicarán fuertes multas.

"Lo primordial y sin titubear en Estas fiestas de semana santa es mantener la seguridad y tranquilidad de las personas llámense habitantes vecinos o visitantes tanto locales como extranjeros, daremos todo el esfuerzo extra necesario de parte de las autoridades coadyuvantes para así evitar hechos lamentables tanto los de acción como los de omisión, es decir inhibir y prevenir cualquier conducta típica antijurídica y punible por la ley, para así obtener un saldo blanco y tener unas felices fiestas de Semana Santa dentro de nuestro municipio" Expreso Luevanos Salas.

En dicho arranque estuvo presente el capitán primero dentista, representante del 110 Batallón de Infantería, el segundo sub inspector de la Guardia Nacional en Sinaloa Alejandro Patraca, el presidente de Cruz Roja José Loaiza la síndico procurador Magaly Manjarrez, así como regidores y funcionarios públicos.