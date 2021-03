Dan emotiva despedida a doctor Heráldez en el Hospital Integral de El Rosario

Sinaloa.- Un emotivo homenaje y despedida dieron el personal de salud y administrativo del Hospital Integral al doctor José David Heráldez León, quien por un año y ocho meses se desempeñó como director de esta institución.

Recococimiento

Fue a manos del nuevo director, doctor César Jaramillo Sánchez, que Heráldez recibió un reconocimiento por llevar el timón del hospital a pesar de los vendavales que se vivieron este 2020 y 2021.

En el lugar, varios de sus compañeros manifestaron su tristeza por que David Heráldez deja este cargo, pero también evidenciaron su alegría de que será con el fin de seguir cumpliendo sus metas.

“Gracias a todos los que me estuvieron apoyando, me llevo una gran satisfacción, hice muchos amigos.”

Señaló que antes de ser director estuvo trabajado en el área de urgencias y es difícil a veces porque se lucha día a día por atender a los pacientes y a veces se carece de los insumos, pero ahora que fungió como director también vio la otra cara de la moneda, pues no está muchas veces en manos del director conseguir el insumo, sino que en ocasiones no se encuentra en el sistema o no se tiene la infraestructura para adquirirlos. Incluso, en muchas ocasiones, entre el personal se cooperaron para comprar medicamentos de los pacientes.

Arduo trabajo

El ahora director del Hospital Integral, César Jaramillo Sánchez, comentó que se seguirá trabando arduamente no para bienes propios ni de la Secretaría de Salud, sino para el bienestar de la ciudadanía de El Rosario, siguiendo el esquema de trabajo que se tiene actualmente, pues se está brindando atención en urgencias.

Informó que se está en espera de “luz verde” por parte del Estado para comenzar con la consulta externa y dar la atención a todos los rosarenses que lo requieran, en un plazo de 15 días o finales de este mes de marzo.

“No tenemos fecha exacta para el inicio de las consultas externas, todo será según las condiciones. Nos harán llegar recursos para atender a los pacientes lo mejor posible y evitar así los contagios.”