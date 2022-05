Darán resolución al caso del secretario de Seguridad de Mazatlán el próximo viernes

Mazatlán, Sinaloa.- Será hasta el próximo viernes que se dé la resolución en torno al caso sobre el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, así lo dio a conocer durante la mañana del viernes, Edgar Augusto González Zatarain.

“Precisamente hoy en la mañana (viernes), chequé con el Órgano Interno de Control para ver cuando concluía y él me dice que para el próximo viernes, porque yo tenía entendido que era el viernes pero yo no sabía sí era este, pero me dijo que sería para el próximo viernes, donde ya concluimos el tema de la investigación y damos el resolutivo, donde obviamente el resolutivo puede derivar en algo grave o en algo no grave, pero independientemente de eso, de cuál sea el resolutivo, el alcalde tiene la facultad para tomar las medidas de los cambios”, comentó González Zatarain.

Así mismo dio a conocer que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres ha sido muy respetuoso en este tema, que iba a esperar que esto concluyera, sin embargo, es algo inminente, que ahí están las denuncias, ahí están las fallas administrativas en materia de Seguridad Pública, y obviamente eso le va a pegar a Alfaro Gaxiola.

En cuanto al cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, Edgar Augusto González Zatarain dio a conocer que es lo más seguro que sí, porque independientemente de eso, las 98 denuncias que hay en contra del municipio que van contra el erario por ordenes mal dadas, es daño al erario, todas esas denuncias le van a costar una buena lana, donde se dio a conocer que una sola denuncia es arriba de los 600 mil pesos.

En cuanto sí al cambio era irrevocable, González Zatarain dijo que eso lo determinará el presidente a pesar de que ya hay elementos para eso, independientemente del resolutivo del Órgano Interno de Control.

Sobre la pregunta que sí seguía trabajando, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, dio a conocer que sí sigue trabajando pero que no le constaba pero que sí sigue como secretario, que trabajando no le consta, que en el tema operativo han estado interactuando con el director de Seguridad Pública con Malpica, precisamente con el tema que de él depende que es la operatividad.

Sobre sí ya hay propuestas para el reemplazo se informó que el alcalde ya tiene varias propuestas, que esto le ha dado tiempo para tomar la decisión con calma, finalizó Edgar Augusto González Zatarain.